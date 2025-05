OpenAI、AIデバイスを2027年に発表か　「iPod Shuffle」サイズに?

著名アナリストの郭明錤(ミンチー・クオ)氏は5月22日、OpenAIが開発を進めるAIデバイスの概要について、独自調査で得た情報をXで公開した。

同氏によると、本製品のプロトタイプはアップルの携帯音楽プレーヤー「iPod Shuffle」に近いサイズ感で、首から提げた状態での利用を想定。環境センサーとしてカメラとマイクを搭載する一方、ディスプレーはなく、接続先のスマートフォンやPCがその役割を担うとしている。

量産開始は2027年を予定しており、組立工場は地政学的リスクを考慮して、中国国外に設置する方針。現時点ではベトナムが有力視されているという。

