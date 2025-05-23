OpenAI、AIデバイスを2027年に発表か　「iPod Shuffle」サイズに?

著名アナリストの郭明錤（ミンチー・クオ）氏は5月22日、OpenAIが開発を進めるAIデバイスの概要について、独自調査で得た情報をXで公開した。
同氏によると、本製品のプロトタイプはアップルの携帯音楽プレーヤー「iPod Shuffle」に近いサイズ感で、首から提げた状態での利用を想定。環境センサーとしてカメラとマイクを搭載する一方、ディスプレーはなく、接続先のスマートフォンやPCがその役割を担うとしている。
量産開始は2027年を予定しており、組立工場は地政学的リスクを考慮して、中国国外に設置する方針。現時点ではベトナムが有力視されているという。
My industry research indicates the following regarding the new AI hardware device from Jony Ive's collaboration with OpenAI:— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 22, 2025
1. Mass production is expected to start in 2027.
2. Assembly and shipping will occur outside China to reduce geopolitical risks, with Vietnam currently the… pic.twitter.com/5IELYEjNyV
OpenAIは5月21日、元アップルのジョナサン・アイブ氏が設立し、OpenAIと共に新型AIデバイスを開発する企業「io」を合併すると発表。今後、アイブ氏がOpenAIで詳細設計とクリエイティブの責任者となることを明らかにしている（関連記事）。
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