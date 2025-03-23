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セール期間は2025年4月1日(火)23時59分まで

AmazonスマイルSALEでHHKB Studio墨など14機種が特価販売！ 最高の相棒を得るチャンス

2025年03月23日 18時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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今回のAmazonスマイルSALEは4月1日(火)23時59分まで！

HHKB Studioの墨モデルも特価販売！

　PFUは2025年4月1日(火)23時59分まで「最高の相棒を、新生活とともに。指先から始まる、新しい自分。」をテーマに、AmazonスマイルSALEにてHHKB Studio墨モデル、HHKB Professional Type-S墨モデル、HYBRID・Classic在庫機種を特別価格で販売中。

　対象製品は下記の通り。

HHKB Studio
特別価格：4万1800円（税込）【5％OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 （ポインティングスティック メカニカルキーボード） PD-ID120B

HHKB Professional HYBRID Type-S
特別価格：3万3850円（税込）【3000円OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS

HHKB Professional HYBRID
特別価格：2万5300円（税込）【6600円OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

HHKB Professional Classic
特別価格：2万800円（税込）【6150円OFF】
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

セール対象製品一覧と価格はこちら

※HHKB Studio墨モデル、HHKB Professional Type-S墨モデル、HYBRID・Classic在庫機種をお得な価格で販売します。
※尚、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。

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