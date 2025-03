AMDがRyzen 9 9950X3Dと9900X3Dの発売日と価格を発表

AMDが、「Ryzen 9 9950X3D」と「Ryzen 9 9900X3D」の発売日と価格を発表した。米国での発売日は2025年3月12日で、価格は「Ryzen 9 9950X3D」が699ドル、「Ryzen 9 9900X3D」が599ドル。

前世代の「Ryzen 9 795X3D」が発売当時699ドル、「Ryzen 9 7900X3D」が599ドルだったので、前世代と同じ価格設定となる。日本での発売日と価格は未定だが、日本でも注目度が高いことから、おそらく米国とさほど変わらない日程で発売するものと思われる。

The world's best processor for gaming and content creation is almost here. ​



Available starting March 12th​

Ryzen 9 9950X3D - $699​

Ryzen 9 9900X3D - $599​



A huge thank you to our incredible community of gamers, creators, and innovators for your continued support. Together,… pic.twitter.com/ino6ZNMvi6