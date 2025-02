AI検索のPerplexity、AIブラウザー「Comet」開発へ

AI検索サービスを提供するPerplexityは2月25日、独自のウェブブラウザー「Comet」を近日中に公開すると発表した。Cometは「エージェント検索用ブラウザー」と位置づけられ、AIを活用した新しい検索体験を提供することを目指す。ユーザーはウェイティングリストに登録することで、最新情報を受け取れる。

具体的なデザインや、機能の詳細は不明。PerplexityのCEOであるアラビンド・スリニバス氏は、「億万長者のようにブラウズしよう」とのコメントを出している。

Browse like a Billionaire. What do you want to see in Comet ? Apart from all the usual suspect AI features like smarter Deep Research and basic agent workflows. Just the core browsing improvements that Chrome hasn’t shipped for ages. Please reply here!