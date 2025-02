マクドナルド、ハッピーセットに「ジュラシック・ワールド」が2月28日から登場！ リアルな恐竜のフィギュアが8種類！🦖

マクドナルドは、2月28日から期間限定で、ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」と「なりきりマクドナルド」を販売します。

恐竜の世界をリアルに再現!

「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」は、Netflixで配信中のアニメシリーズ。今回、同作品をテーマにした全8種類のおもちゃが登場します。

ティラノサウルスやステゴサウルス、翼竜などのフィギュアと解説カードがセットになっており、恐竜の世界観をリアルに再現できます。4つのパーツを組み立てると、頭や尻尾、翼を動かせるのが特徴です。

さらに、解説カードや箱に記載されたQRコードをスマホで読み取ると、恐竜が目の前に現れるようなAR体験が楽しめます。

■第1弾 2月28日~3月6日

▲アンキロサウルス

▲ティラノサウルス・レックス

▲ナーストケラトプス

▲アトロキラプトル

■第2弾 3月7月~3月13日

▲アロサウルス

▲ステゴサウルス

▲ベックレスピナクス

▲プテラノドン

■第3弾 3月14日~ 全種類をランダム提供

マクドナルドの仕事を

ごっこ遊びで楽しめるおもちゃが登場

「なりきりマクドナルド」は、マクドナルドのクルーになりきって遊べるおもちゃセットです。

サンバイザーやネームバッジを身に付け、チキンマックナゲットを作ったり、ドリンクマシンでジュースを用意したりしながら、店舗での仕事の流れを体験することができます。

■第1弾 2月28日~3月6日

▲メニューがえらべる!レジスター

▲つくってみよう!マックナゲットセット

▲パティがこんがり!グリルマシーン

▲ジュースをいれてみよう!ドリンクマシーン

■第2弾 3月7月~3月13日

▲クルーになってみよう!サンバイザー・バッジセット

▲つくってかんせい!ハンバーガーセット

▲ごちゅうもんをどうぞ!オーダーマイク

▲とどけてあそぼう!デリバリーバッグ

■第3弾 3月14日~ 全種類をランダム提供

Jurassic World franchise (C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Series(C) DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

(C)2025 McDONALD’S

※価格は税込表記です。