イーロン・マスク氏は自身のXアカウントで、「地球上で最も賢いAI」と称する新モデルの公開を予告。2月17日20:00(太平洋時間、2月18日13:00 日本時間)に、最新の生成AI「Grok 3」のリリースとライブデモを実施すると発表した。

Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT.



Smartest AI on Earth.