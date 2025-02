リラックマ×ロッテリアの福袋がかわいい♡ しかも購入額分のクーポン付きでおトク

ロッテリアおよびゼッテリアは、2月28日から数量限定で「いっしょに新生活♪春のリラックマ福袋」(3000円)を販売する。

クーポンにグッズも付いた「リラックマ福袋」

数量限定で発売される「いっしょに新生活♪春のリラックマ福袋」は、リラックマのデザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA Favorite Things」を使用したデザイン。

中身はお弁当入れやちょっとしたお出かけに便利な「ランチトートバッグ」、いろいろな物を入れて使えるクリアな窓付きの「ステッカーケース」、ロッテリア限定の描き下ろしイラストも使用した「コラボ限定ステッカー(4種)」の3アイテム。

さらに、「ロッテリア」および「ゼッテリア」で利用できる「お食事クーポン」3000円分が付いたお得な福袋となっている。

▲ランチトートバッグ(サイズ:およそ幅30.5×高さ21.5×奥行き11cm)

▲ステッカーケース(サイズ:およそ幅9.7×高さ6.5cm)

▲コラボ限定ステッカー4種

▲お食事クーポン3000円分(200円引きクーポン×15枚)※有効期限:5月31日まで

新生活のおともに

実用的なグッズやクーポンがうれしい福袋。しかも、どれもかわいいからファンにはたまらない〜! 販売は数量限定なので、早めの購入が良さそうだ。

(※文中の価格は税込)

