ChatGPTにスケジューラー機能「毎朝7時にニュースを教えて」

OpenAIは1月15日、「ChatGPT」の新機能として、予定された時間に自動的にタスクを実行する新機能「tasks」のベータ版を公開した。

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.



Whether it's one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv