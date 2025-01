OpenAI、月額3万円のChatGPT新プランで損失「想像以上に多くの人々が使用」

OpoenAIのサム・アルトマンCEOは1月6日、自身のXアカウントを通じて、同社が個人向けに提供する最上位の有料プラン「ChatGPT Pro」で利益が出ていないことを明らかにした。

ChatGPT Proは2024年12月に提供が始まったプランで、料金は月額200ドル(約3万円)。より安価な有料プラン「ChatGPT Plus」のサービス内容をベースに、「o1」「o1 pro mode」「o1-mini」「GPT-4o」「高度な音声機能(音声のみ)」 への無制限アクセスや、動画生成AI「Sora」への拡張アクセスなどの特典を追加したものだ。

約3万円という金額は個人向けサービスの月額料金としては高価な部類だが、サム・アルトマンCEOによると予想より多くのユーザーが契約したことで、損失を出してしまったという。

insane thing: we are currently losing money on openai pro subscriptions!



people use it much more than we expected.