OpenAI「ChatGPT検索」無料化　グーグルに挑戦仕掛ける

OpenAIは現地時間12月17日、有料ユーザーのみが利用できたChatGPT検索機能(ChatGPT Search)を無料ユーザーにも開放すると発表した。あわせて、AIと自然な音声で会話ができる「高度な音声」を使った検索機能も来週中に展開する予定だ。

さらに、モバイルアプリには新たに「マップ機能」を追加し、レストランや地域の店舗情報をリアルタイムで検索・確認できるようになる。また、ブラウザーの検索エンジンにChatGPTを設定することで、ウェブサイトへのアクセスがより迅速になるよう改善された。

ChatGPT検索機能の発表はOpenAIによる12日間連続発表の8日目にあたり、翌日の9日目は開発者向けの発表が予定されている。検索の王者グーグルに対して、OpenAIが直接的な挑戦状を叩きつけた格好だ。

🌐ChatGPT search 🌐is starting to roll out to all Free users today.



Search the web in a faster, better way—available globally on https://t.co/nYW5KO1aIg and our mobile and desktop apps for all logged-in users. pic.twitter.com/yf6GJGAm8b