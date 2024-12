なるほど、その手があったか！「スコーンのはしっこラスク」

今年グランスタにオープンした「an and an」で、スコーンのはしっこをラスクにした「スコーンのはしっこラスク」を販売中です。

ラスクは通常フランスパンなどで作ることが多いですが、こちらの材料はスコーンのはしっこ。看板商品のスコーンを作った時に出るはしっこを使っているとのことで、一般的なラスクとも食感が異なりそう。どんな感じなのか気になります。

スコーンで作る変わり種ラスク

グランスタの「an and an」で、スコーンのはしっこをラスクにした「スコーンのはしっこラスク」を販売しています。

「an and an」は、和歌山県のスナックが立ち上げたスイーツブランド。スコーンであんことバターをサンドした「あんバタースコーンサンド」が人気です。

スコーンのはしっこラスク

各¥648(税込)/4種セット1箱¥2,592(税込)

ラスクは、あんバタースコーンサンドを製造する際にできる、スコーンのはしっこを使用。全粒粉と和歌山県御坊市「塩屋の天塩」を使い、キメ細やかな生地を何層にも織り込むことで、パサパサではなく、みっちりとした食感が楽しめます。

フレーバーは葡萄山椒、メープル、ココナッツ、エダムチーズの4種類。葡萄山椒、エダムチーズは、お酒のおともにぴったり。メープル、ココナッツは世代を問わず楽しめます。

an and an グランスタ東京店

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1F 銀の鈴エリア

営業時間:月~土 8:00~22:00、日・祝日 8:00~21:00

※翌日が祝日の場合は、22:00まで営業