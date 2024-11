OpenAI、ついに「ChatGPT」に検索機能　Chrome拡張機能も用意、グーグルと激しく火花

OpenAIは10月31日、「ChatGPT」に大幅に改善された検索機能「ChatGPT search」を導入したと発表した。ユーザーは最新のニュース、天気予報用法などをウェブ検索結果と共に、自然な会話形式で取得可能だ。

ChatGPT searchはユーザーの質問に対して、文脈を考慮した上で自動的にウェブ検索を実行。検索結果を提供する機能。常にウェブから最新情報を引き出せるため、ChatGPTのモデルの学習データに含まれない情報も扱うことができる。

検索結果には情報源へのリンクが付属し、回答の真偽や詳細をユーザー自身で確認することも可能。AP通信、ロイター、フィナンシャル・タイムズなど各国のメディアと提携することで、各社が提供する最新情報も利用できる。また、ニュース、天気、株価、スポーツ、地図情報など、扱う内容に応じて適宜UIが変化することで、視認性を確保している点もポイントだ。

11月1日現在、検索機能は有料のChatGPT PlusおよびTeam会員と、SearchGPTウェイトリストに登録したユーザーを対象に提供中。Enterprise版とEdu版のユーザーも今後数週間以内に、無料版ユーザーについては数ヵ月以内に展開を始めるという。

対応環境はブラウザー版と、デスクトップおよびモバイル向けのChatGPTアプリ。また、デスクトップ版「Google Chrome」のユーザーは、専用の拡張機能をインストールすることで、デフォルト検索エンジンをChatGPT searchに変更することもできる。

hey i'm really sorry to keep hyping our own product but you really should get chatgpt plus and install the chrome extension for search



i am cheerfully the first to admit when we ship something that isn't very good, but this time it's...really good