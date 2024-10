てやんでぃ！伝統工芸は地方だけのもんじゃねえ！江戸の技術を今に受け継ぐ職人大集合

KITTE丸の内では、11月1日(金)から東京都伝統工芸品のPRイベントが行われます。

展示や販売が行われるほかに、制作体験もできるそう。子供から楽しめる体験がたくさんあるので、伝統工芸と触れ合って身近に感じられる良い機会になりそう!

日本の誇る伝統工芸を間近で見られるイベント

東京都伝統工芸品のPRイベント「Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION in AUTUMN -想像を超える、伝統工芸の世界へ。-」がKITTE丸の内にて、令和6年11月1日(金)~5日(火)に開催されます。

東京の伝統工芸品の展示、実演、製作体験及び物品販売に加え、能登半島地震により被災した地域の伝統工芸品の展示販売を行う「被災地応援フェア」などが行われます。また、都内小学生を対象とした「あったらいいな!こんな伝統工芸品」デザインコンテスト及び東京都伝統工芸士展新作コンクールの作品展示や表彰式なども実施します。

製作体験(KITTE 1階アトリウム、TOKIA 1階西側ガレリア)

職人に教わりながらチャレンジできる計16種類のコンテンツは日替わりで体験内容が変わります。職人さんに教わりながら体験できる数少ない機会は事前予約がおすすめですが、当日の予約枠もあります。体験内容やスケジュール等の詳細情報は東京都ホームページより確認してください。

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2024/1101.html

※11月2日(土)~4日(月・祝)はTOKIA 1階西側ガレリアでも開催。

「あったらいいな!こんな伝統工芸品」デザインコンテスト 作品展示・表彰式(KITTEB1階東京シティアイ パフォーマンスゾーン、1階アトリウム)

6月より募集開始した本コンテストには、過去最高となる760作品の応募があり、会場には全作品を展示。また、審査員による厳正な審査の結果、東京都知事賞(最優秀賞)1点、優秀賞5点、佳作10点が決定したため、受賞者の表彰式を開催します。

表彰式:11月4日(月・祝)14:00から

https://www.dentoukougei.jp/topics/2024/designcontest-award.html

東京都伝統工芸士展新作コンクール 作品展示・投票・表彰式(KITTE 1階アトリウム)

東京都認定の伝統工芸士が製作した新作商品のコンクールには26作品がエントリーし、皆さんの投票により金賞、銀賞、銅賞が決まります。匠の技を駆使した新作商品が一堂に会しますよ!

投票期間:11月1日(金)~4日(月・祝)15:00まで 表彰式:11月5日(火)17:00から

https://www.dentoukougei.jp/topics/2024/concour.html

被災地応援フェア(KITTE 1階アトリウム)

能登半島地震により被災した地域(石川県、富山県、新潟県)の伝統工芸品の展示販売を行う被災地応援フェアを開催します。輪島塗や九谷焼をはじめ、高岡銅器、村上木彫堆朱、無名異焼などの伝統工芸品を展示販売します。

東京都伝統工芸品の展示販売(KITTE 1階アトリウム)

江戸刺繍や江戸切子、江戸木目込人形、東京七宝など、熟練の職人が心を込めて作った伝統工芸品が一堂に集結します。大事な人への贈り物や自分へのご褒美などに伝統工芸品をぜひ!

職人による実演、トークショーなど

職人技を間近で体感できる実演や、伝統工芸品の魅力に迫るトークショーなども開催します。

普段はなかなか見る機会のない伝統工芸を身近に感じられそう!

Traditional crafts of Tokyo WONDER SESSION in AUTUMN -想像を超える、伝統工芸の世界へ。-

期間:2024年11月1日(金)~5日(火)

時間:【平日】午前11時から午後8時まで(※最終日は午後6時まで)

【休日】午前11時から午後7時まで

会場: KITTE丸の内1階アトリウム/地下1階東京シティアイパフォーマンスゾーン

(千代田区丸の内二丁目7番2号)

東京ビルTOKIA1階西側ガレリア(千代田区丸の内二丁目7番3号)

※東京ビルTOKIAは2~4日のみ製作体験会場として利用