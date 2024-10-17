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2024年10月20日(日)23時59分までHHKB Professional HYBRID Type-Sなど対象

HHKBがAmazonプライム感謝祭でPFU大セール！ 通常のスマイルSALEよりお得に

2024年10月17日 00時00分更新

文● ASCII

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期間は2024年10月17日(木)0時から20日(日)23時59分まで

HYBRID Type-S全機種がセール！

　PFUは2024年10月17日(木)0時から20日(日)23時59分までの4日間、Amazonプライム感謝祭にて同社のキーボード製品Happy Hacking Keyboard（HHKB）をお買い得価格で販売する。

　セール対象商品は、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional HYBRID、HHKB Professional Classicの全機種。

　今回は、HYBRID Type-Sの墨や雪といった注目モデルもセール対象になっているのが特徴だ。

対象製品一覧はこちら

HHKB Professional HYBRID Type-S……2500円OFF
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC

PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS

PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS

HHKB Professional HYBRID……3500円OFF
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W

PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN

PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

HHKB Professional Classic……3500円OFF
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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