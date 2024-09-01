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セール期間は2024年9月4日(水)23時59分まで

AmazonスマイルSALEでHHKBがお買い得！ Professional HYBRID全機種、Classic在庫機種が対象

2024年09月01日 18時00分更新

文● ASCII

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Amazonのスマイルセールは9月4日(水)23時59分まで

HHKB Professional HYBRIDは全機種特価

　PFUは2024年9月4日(水)23時59分まで、AmazonスマイルSALEにてHHKB Professional HYBRID全機種とHHKB Classic在庫機種をそれぞれ3000円OFFの特別価格で販売中。

　対象製品は下記の通り。

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID……3000円OFF
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

Happy Hacking Keyboard Professional Classic……3000円OFF
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W

セール対象製品一覧と価格はこちら

　また、ディスプレー用スタンド「Pfeiffer Monitor Platform」および「バリューイノベーション IDケース with 保存するメモ帳」がそれぞれ50％OFFにて販売中。

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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