ブラックフライデー前哨戦！ Amazon「プライム感謝祭」セール情報 第12回
ファーウェイ、人気のスマートウォッチがプライム感謝祭でセール中！ あの話題のオープン型イヤホンも
2024年10月18日 18時15分更新
20日まで開催中のAmazon「プライム感謝祭」。スマートウォッチ＆ワイヤレスイヤホンを中心に人気製品をラインアップに抱えるファーウェイもオトクな製品を揃えている。
耳たぶに挟んで使えるオープンイヤー型イヤホンがセール
ジョギングしながらやテレワークにも便利
まず注目したのは、ワイヤレスイヤホンの「HUAWEI FreeClip」。
周りの音も入ってくる＆テレワークで長時間着けていても閉塞感がないことで今話題になっているオープンイヤー型のイヤホンでありながら、形状記憶型ワイヤーで耳たぶを挟む独自のスタイルで、メガネ派でもまったく問題無く着けられるのが魅力。
こちら記事執筆時点（以下同）では、パープルが19％オフの2万2401円、ブラックとベージュが15％オフの2万3630円。
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生 左右自動認識 IP54防塵防滴 ワイヤレス/急速充電 マルチポイント接続 パープル
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|HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生 左右自動認識 IP54防塵防滴 ワイヤレス/急速充電 マルチポイント接続 ブラック
テレワークで便利な製品と言えば、アイウェア型のスピーカー「HUAWEI Eyewear 2」もセール中。ウェリントン型ハーフリムのブラックが23％オフの2万9200円。こんなスタイルなのに音漏れがほとんどしないのが不思議。
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|HUAWEI Eyewear 2 ウェリントン型ハーフリム ブラック 薄型軽量設計Bluetooth5.3 風ノイズ低減設計 音漏れ防止設計 タッチ操作 デュアルデバイス接続 最長11時間再生 マグネット式急速充電 IP54防塵防滴
初心者にもピッタリな人気のスマートバンドが4000円台から
最新モデルはスマートウォッチと体組成計のセットがオトク
ウェアラブルでは、スマートバンド型の「HUAWEI Band 9」のホワイトが21％オフで6800円。前機種になるものの機能的には大きく変わらない「HUAWEI Band 8」のエメラルドグリーンとブラックが4732円、他の色も4980円。ウェアラブル初心者に最適だろう。
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|HUAWEI Band 8 スマートウォッチ 高精細フルビューディスプレイ1.47インチ 14日間持続バッテリー 高精度睡眠測定 薄型軽量 24時間健康管理 バンド交換可能 着信通知 LINEアプリ通知 iOS&Android対応 エメラルドグリーン
最新モデルの「HUAWEI WATCH GT 5」「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」については、体組成計（HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition）がセットのモデルがオトクに。ジョギングやサイクリングなどのワークアウトの結果と、体重や体脂肪率といった自分の体のデータが1つのスマホアプリで管理できるようになるので、組み合わせての利用が便利だ。もちろんゴルフ機能を始め、HUAWEI WATCH GT 5シリーズならではの機能も多数。
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|【体組成計(BT)セット】HUAWEI WATCH GT 5 46mm スマートウォッチ ゴルフナビ機能搭載 高精度GPS内蔵 高度なランニング体験 24時間健康管理 睡眠時呼吸乱れ検知 スポーツ用スマートウォッチ 最長14日間持続バッテリー iOS/Android対応 ブラック
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|【体組成計(BT)セット】HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm 進化したゴルフナビ機能搭載 スマートウォッチ 3Dコースマップ 高度なランニング体験 24時間健康管理 睡眠時呼吸乱れ検知 高硬度チタニウムとサファイアガラス 最長14日間バッテリー 40mフリーダイビング iOS/Android対応 メーカ保証1年追加 ブラック
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