ファーウェイ、人気のスマートウォッチがプライム感謝祭でセール中！ あの話題のオープン型イヤホンも

20日まで開催中のAmazon「プライム感謝祭」。スマートウォッチ＆ワイヤレスイヤホンを中心に人気製品をラインアップに抱えるファーウェイもオトクな製品を揃えている。

耳たぶに挟んで使えるオープンイヤー型イヤホンがセール

ジョギングしながらやテレワークにも便利

まず注目したのは、ワイヤレスイヤホンの「HUAWEI FreeClip」。

周りの音も入ってくる＆テレワークで長時間着けていても閉塞感がないことで今話題になっているオープンイヤー型のイヤホンでありながら、形状記憶型ワイヤーで耳たぶを挟む独自のスタイルで、メガネ派でもまったく問題無く着けられるのが魅力。

こちら記事執筆時点（以下同）では、パープルが19％オフの2万2401円、ブラックとベージュが15％オフの2万3630円。

テレワークで便利な製品と言えば、アイウェア型のスピーカー「HUAWEI Eyewear 2」もセール中。ウェリントン型ハーフリムのブラックが23％オフの2万9200円。こんなスタイルなのに音漏れがほとんどしないのが不思議。

初心者にもピッタリな人気のスマートバンドが4000円台から

最新モデルはスマートウォッチと体組成計のセットがオトク

ウェアラブルでは、スマートバンド型の「HUAWEI Band 9」のホワイトが21％オフで6800円。前機種になるものの機能的には大きく変わらない「HUAWEI Band 8」のエメラルドグリーンとブラックが4732円、他の色も4980円。ウェアラブル初心者に最適だろう。

最新モデルの「HUAWEI WATCH GT 5」「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」については、体組成計（HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition）がセットのモデルがオトクに。ジョギングやサイクリングなどのワークアウトの結果と、体重や体脂肪率といった自分の体のデータが1つのスマホアプリで管理できるようになるので、組み合わせての利用が便利だ。もちろんゴルフ機能を始め、HUAWEI WATCH GT 5シリーズならではの機能も多数。