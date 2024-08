OpenAIの次世代AIモデル、米政府機関が安全性検証へ

現地時間8月29日、AI大手のOpenAIが、次世代のAIモデルを一般公開する前に米国政府機関と共有し、安全性テストをすることで合意したことが明らかになった。米国商務省傘下の国立標準技術研究所(NIST)に属する米国AI安全研究所との間で合意が結ばれた。OpenAIと競合関係にあるAnthropicも同様の内容で合意を結んでいる。

取り組みの目的は、AIモデルの公開前後に潜在的な安全性の問題を特定し、改善点についてフィードバックを提供することだ。米国AI安全研究所のエリザベス・ケリー所長は、これらの合意を「AIの未来を責任を持って管理するための重要な一歩」と評価。OpenAIのサム・アルトマンCEOは「多くの理由から、これが国レベルで行なわれることが重要だと考えています」とコメントした。

we are happy to have reached an agreement with the US AI Safety Institute for pre-release testing of our future models.



for many reasons, we think it's important that this happens at the national level. US needs to continue to lead!