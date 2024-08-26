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日本初上陸！ PHILIPSのゲーミングモニター「EVNIA」が9月に発売

2024年08月26日 13時30分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　MMD Singapore Pte Ltd.日本事務所は今日26日、PHILIPS製ゲーミングモニターブランドである「EVNIA（エヴニア）」の日本市場での販売を、9月初旬より開始すると発表した。

　「エヴニア」は洗練されたデザインと新たな視点(ゲームをよりエキサイティングにする最新鋭機能)を提供することで、「ゲーミング部屋づくりを楽しみたい」「家族や友人と気軽にゲームを楽しみたい」「強くなって大会に挑みたい」など、すべてのゲーマーの多様な要望に応える、親しみやすいゲーミングブランドを目指しているとのこと。

　ローンチ時の発売モデルは以下のとおり。

Fast IPS Gaming monitor
24M2N3200L/11

■主なスペック

画面サイズ：23.8インチ
カラー：チャコールブラック
パネル：Fast IPS
解像度：1920×1080ドット
リフレッシュレート：180Hz（HDMI/DP）
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×1、DP1.4×1
予想実売価格：1万8800円

Evnia Fast IPS Gaming monitor
27M2N3200L/11

■主なスペック

画面サイズ：27インチ
カラー：チャコールブラック
パネル：Fast IPS
解像度：1920×1080ドット
リフレッシュレート：180Hz（HDMI/DP）
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×1、DP1.4×1
予想実売価格：2万800円

Evnia Fast VA Gaming monitor
27M2N3500NL/11

■主なスペック

画面サイズ：27インチ
カラー：チャコールブラック
パネル：Fast VA
解像度：2560×1440ドット
リフレッシュレート：144Hz（HDMI）、180Hz（DP）
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×2、DP1.4×1
予想実売価格：2万5800円

Evnia Gaming Monitor
25M2N3200W/11

■主なスペック

画面サイズ：24.5インチ
カラー：ダークスレート
パネル：Fast VA
解像度：2560×1440ドット
リフレッシュレート：240Hz
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×2、DP1.4×1
予想実売価格：2万9800円

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