日本初上陸！ PHILIPSのゲーミングモニター「EVNIA」が9月に発売

MMD Singapore Pte Ltd.日本事務所は今日26日、PHILIPS製ゲーミングモニターブランドである「EVNIA（エヴニア）」の日本市場での販売を、9月初旬より開始すると発表した。
「エヴニア」は洗練されたデザインと新たな視点(ゲームをよりエキサイティングにする最新鋭機能)を提供することで、「ゲーミング部屋づくりを楽しみたい」「家族や友人と気軽にゲームを楽しみたい」「強くなって大会に挑みたい」など、すべてのゲーマーの多様な要望に応える、親しみやすいゲーミングブランドを目指しているとのこと。
ローンチ時の発売モデルは以下のとおり。
Fast IPS Gaming monitor
24M2N3200L/11
■主なスペック
画面サイズ：23.8インチ
カラー：チャコールブラック
パネル：Fast IPS
解像度：1920×1080ドット
リフレッシュレート：180Hz（HDMI/DP）
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×1、DP1.4×1
予想実売価格：1万8800円
Evnia Fast IPS Gaming monitor
27M2N3200L/11
■主なスペック
画面サイズ：27インチ
カラー：チャコールブラック
パネル：Fast IPS
解像度：1920×1080ドット
リフレッシュレート：180Hz（HDMI/DP）
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×1、DP1.4×1
予想実売価格：2万800円
Evnia Fast VA Gaming monitor
27M2N3500NL/11
■主なスペック
画面サイズ：27インチ
カラー：チャコールブラック
パネル：Fast VA
解像度：2560×1440ドット
リフレッシュレート：144Hz（HDMI）、180Hz（DP）
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×2、DP1.4×1
予想実売価格：2万5800円
Evnia Gaming Monitor
25M2N3200W/11
■主なスペック
画面サイズ：24.5インチ
カラー：ダークスレート
パネル：Fast VA
解像度：2560×1440ドット
リフレッシュレート：240Hz
応答速度：MPRT 0.5ms
入力端子：HDMI 2.0×2、DP1.4×1
予想実売価格：2万9800円