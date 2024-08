「ChatGPT」無料で画像生成できるように（1日2枚まで）

OpenAIは8月9日(現地時間)、チャットAI「ChatGPT」無料版ユーザーに画像生成機能を提供すると発表。画像生成AIモデル「DALL·E 3」で、1日に最大2枚の画像を生成可能になる。

DALL·E 3は、OpenAI開発の画像生成AIモデル。テキストの指示から高品質な画像を作成できる。DALL·E 3は指示への追従性と、画像としての破綻(乱れ)が少ないことも特徴だ。

これまで有料ユーザーのみが利用可能だった機能が、回数制限付きで開放された形。OpenAIでは、プレゼンテーション用のスライドや、友人へのカードなどの生成を提案している。

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.



Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I