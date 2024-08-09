このページの本文へ

「ChatGPT」無料で画像生成できるように（1日2枚まで）

2024年08月09日 10時45分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Xより

　OpenAIは8月9日（現地時間）、チャットAI「ChatGPT」無料版ユーザーに画像生成機能を提供すると発表。画像生成AIモデル「DALL·E 3」で、1日に最大2枚の画像を生成可能になる。

　DALL·E 3は、OpenAI開発の画像生成AIモデル。テキストの指示から高品質な画像を作成できる。DALL·E 3は指示への追従性と、画像としての破綻（乱れ）が少ないことも特徴だ。

　これまで有料ユーザーのみが利用可能だった機能が、回数制限付きで開放された形。OpenAIでは、プレゼンテーション用のスライドや、友人へのカードなどの生成を提案している。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ