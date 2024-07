ムーミンやしまじろう、カービィやペコちゃんなどのイベントが盛りだくさん 「新宿店 開店60周年記念 京王夏祭り2024」スタート

京王百貨店 新宿店は7月18日より、「新宿店 開店60周年記念 京王夏祭り2024」を開催する。



期間中は、子供から大人まで楽しめる「ムーミンマーケット2024」や「KIRBY COLORFUL STORE(カービィ カラフルストア)」などのキャラクターイベントのほか、熱心なファンも多い「新宿ことりまつり」、ひんやりスイーツが充実する「茶氷&夏のスイーツフェス」などさまざまなイベントが予定されている。



7階大催場で開催するイベント



・ムーミンマーケット2024

日本最大級のムーミングッズが集まるイベント。イベント限定品アイテムをはじめ、2000アイテム以上のグッズが大集合。

開催期間:7月17日~28日

※最終日は17時まで

イベント情報:https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/moomin.html

茶氷&夏のスイーツフェス

静岡茶を使ったかき氷「茶氷」が大集結。見た目にも涼しいフォトジェニックな茶氷のほか、水わらびやスムージーなど酷暑を乗り切るひんやりスイーツが勢ぞろい。

開催期間:7月30日~8月12日

※最終日は17時まで

しまじろうプレイパーク

2018年から新宿店で実施している遊びと学びの体験イベント。前売り券を8月11日までウェブにて販売中。

開催期間:7月30日~8月12日

開催時間:10時30分~19時30分

※最終日は16時まで

※有料催事

イベント情報:https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/shimajiro_play_park.html

新宿ことりまつり

小鳥モチーフの雑貨や飼育用品などが集結。日替わりでクリエイターによるイラスト制作や小鳥モチーフのアクセサリーなどの実演販売も実施。

開催期間:8月14日~19日

※最終日は17時まで

ハンコレ!~ハンココレクション~ Keio Shinjuku

昨年、文具好きな人や訪日外国人客を中心に人気を集めたイベントを今年は7階大催場にて開催。35名以上の人気作家が手掛けるハンコが集結。

開催期間:8月14日~19日

※最終日は17時まで



B1階on the Corner・1階正面入口イベントスペースにて開催するイベント

CYB00960~サイボーグ009 60th Anniversary~

漫画家・石ノ森章太郎の代表作「サイボーグ009」誕生60周年を記念して、作品をこよなく愛する国内外の人気クリエイター、ホビーメーカー、ファッションブランドが手掛けたアイテムが集結。立体造形からオリジナルグッズまで、本企画限定のアートな商品を展開。

開催期間:7月25日~8月6日

開催場所:B1階 on the Corner

不二家 POP UP SHOP ペコちゃんの学校

「見て」「触れて」「遊んで」スイーツにまつわるさまざまな体験を通し、ケーキやお菓子のヒミツについて学べる体験型イベント。ペコちゃんの学校オリジナルデザインのグッズ販売も実施。

開催期間:8月8日~28日

※日・祝(8月11日を除く)は20時まで、最終日は17時まで

開催場所:B1階 on the Corner

KIRBY COLORFUL STORE

「星のカービィ」をカラフルにあしらった期間限定ショップを初開催。定番人気のアイテムからイベント限定のマスコットや文房具などカービィグッズが大集合。

開催期間:8月15日~28日

開催場所:1階 正面入口 イベントスペース

※日・祝は20時まで



なお、京王百貨店 新宿店では開店60周年を記念したマスコットキャラクターで誕生した。また、新宿店 開店60周年記念 京王夏祭り2024のLINEスタンプラリーも実施している。

