化粧品ブランドのクリニークとハローキティがコラボ、京王百貨店 新宿店などで限定スペシャル グッズをプレゼント

クリニークは京王百貨店 新宿店などのクリニーク コーナーにて7月31日より、ハローキティとのコラボレーションを開催する。



皮膚科学から生まれた化粧品ブランド クリニークと、サンリオのハローキティが初のコラボレーション。「HELLO! CLINIQUE」をコンセプトとして全国の百貨店のクリニーク コーナー、クリニーク 公式オンラインショップを中心に展開するキャンペーン。



本キャンペーンでは、ハローキティ スペシャル コラボ グッズが新登場。クリニーク製品を購入した金額に応じ、コラボレーション限定のスペシャル グッズがプレゼントされる。ハローキティが普段クリニークのコンサルタントたちが制服として羽織っているラボ コート(白衣)を着用し、リボンをはじめクリニーク ブランド カラーであるグリーンが取り入れられた限定デザイン。



※グッズ単体での販売・予約は行っていない。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了



さらに、全国の百貨店のクリニーク コーナーではスペシャル コラボ装飾や、一部店舗限定でハローキティとのグリーティングおよびポップアップイベントを開催予定。LINE友だち登録&アカウント連携した人にはオリジナル待受け画面もプレゼント。

コラボレーション限定のスペシャル グッズ第1弾は、ハローキティの「オリジナルハンカチ」と「巾着ポーチ(2種)」が登場。



スペシャル グッズ 第1弾

・キャンペーン期間:7月31日~9月30日

・展開予定店舗:全国百貨店 クリニーク コーナー

クリニーク公式 オンラインショップ

クリニーク 公式ショップ 楽天市場店など(予定)



また、全国の百貨店限定で7月22日~7月30日の期間、事前予約を受け付ける。この期間中に予約した人には先着3000名限定でオリジナル缶バッジをプレゼント。



スペシャル グッズ プレゼント条件

・実店舗での購入の場合

クリニーク製品を下記金額以上の購入でプレゼント

オリジナル ハンカチ:6600円以上の購入

巾着ポーチ(ドット/フェイス):8800円以上の購入

・オンライン ショップでの購入の場合

1) クリニーク製品を下記金額以上の購入でプレゼント

オリジナルハンカチ:6600円以上の購入

2) グッズを含んだセット製品を展開

巾着ポーチ(ドット/フェイス)を含んだセット製品を発売予定



キャンペーン期間中、コラボ限定 ハローキティ オリジナルデザインの肌診断カードの配布などを予定。期間中でしか体験できないハローキティのスペシャルコンテンツを楽しみながら、自身の肌に合うクリニーク製品を見つけることができる。



また、常設店以外でも一部店舗にてコラボ限定ポップアップ「Summer Clinique “Bihada” Lab Event 夏のクリニーク美肌ラボ イベント」を展開予定。イベント開催中の一部日程では、ハローキティが店頭に立ち、写真撮影などができるグリーティングも予定。京王百貨店 新宿店でのイベントは9月5日~9月11日が予定されている。



©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651479



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。