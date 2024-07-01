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2024夏アニメ大特集 第2回

【2024夏アニメ】ロシデレこと『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』に『魔王軍最強の魔術師は人間だった』

2024年07月01日 16時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　7月から始まる夏アニメも話題作多数。夏アニメ特集第2回の今回は『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』に『魔王軍最強の魔術師は人間だった』、『SHY』2期、『ライジングインパクト』の計4作品を紹介。

2024夏アニメ特集 第2回 紹介作品

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

作品解説
久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けている。
けれど、時々ボソッとロシア語で彼にデレていて……。
その言葉を政近も聞き逃しはしない。
なんと、政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルだったのだ!!
気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。
そして、その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。
ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様の行方は――!?

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

スタッフ
原作：燦々SUN （株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）
原作イラスト：ももこ
監督・シリーズ構成：伊藤良太
キャラクターデザイン：室田雄平
プロップデザイン：成瀬 藍、永田杏子
総作画監督：室田雄平、渥美智也、熊谷勝弘、菊池 愛、迫由里香、板倉 健、まじろ、勝又聖人、おさしみ丸
美術監督：若林里紗
美術設定：石原 由光、松本浩樹
色彩設計：伊藤裕香
撮影監督：杉浦誠一
編集：木村佳史子（MADBOX）
音響監督：高寺たけし
音響効果：櫻井陽子
音楽：堤 博明
OPディレクター：猫富ちゃお
EDディレクター：桒野貴文
制作プロデューサー：小林 涼
アニメーション制作：動画工房
オープニング主題歌：「1番輝く星」（歌：アーリャ（CV:上坂すみれ））
エンディング主題歌：毎話異なる【カバー曲】!

キャスト
久世政近：天﨑滉平
アリサ・ミハイロヴナ・九条：上坂すみれ
周防有希：丸岡和佳奈
マリヤ・ミハイロヴナ・九条：藤井ゆきよ
君嶋綾乃：会沢紗弥
更科茅咲：河瀬茉希
剣崎統也：石川界人
谷山沙也加：長谷川育美
宮前乃々亜：青山吉能
丸山毅：酒井広大
清宮光瑠：市川太一

番組情報
TOKYO MX：7月3日より毎週水曜23:30～
ＢＳ日テレ：7月3日より毎週水曜24:30～
サンテレビ：7月3日より毎週水曜24:30～
KBS京都：7月3日より毎週水曜4:30～
メ～テレ：7月4日より毎週木曜26:00～
HTB北海道テレビ：7月4日より毎週木曜25:55～
RKB毎日放送：7月3日より毎週水曜27:00～
テレビ新広島：7月3日より毎週水曜26:00～（初回は26:15～）
ミヤギテレビ：7月3日より毎週水曜25:29～（初回、第2話は25:59～）
テレビ静岡：7月3日より毎週水曜26:10～
新潟放送：7月3日より毎週水曜26:30～
テレビ山梨：7月3日より毎週水曜27:00～
テレビユー福島：7月4日より毎週木曜25:28～（初回は25:58～）
あいテレビ：7月4日より毎週木曜26:00～
長崎放送：7月4日より毎週木曜25:41～
IBC岩手放送：7月4日より毎週木曜26:59～
チューリップテレビ：7月5日より毎週金曜26:23～
北陸放送：7月5日より毎週金曜26:45～
福井テレビ：7月6日より毎週土曜25:15～
テレビユー山形：7月6日より毎週土曜25:58～
琉球放送：7月8日より毎週月曜26:19～
日本海テレビ：7月3日より毎週水曜26:35～
鹿児島放送：7月6日より毎週土曜27:00～（毎月第1週目の放送は27:30～）
AT-X：7月5日より毎週金曜23:00～（リピート放送：毎週火曜11:00～／毎週木曜17:00～）
各配信サイト：7月3日より毎週水曜23:30～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://roshidere.com/
公式X（Twitter）@roshidere

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

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