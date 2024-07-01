2024夏アニメ大特集 第2回
【2024夏アニメ】ロシデレこと『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』に『魔王軍最強の魔術師は人間だった』
2024年07月01日 16時00分更新
7月から始まる夏アニメも話題作多数。夏アニメ特集第2回の今回は『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』に『魔王軍最強の魔術師は人間だった』、『SHY』2期、『ライジングインパクト』の計4作品を紹介。
2024夏アニメ特集 第2回 紹介作品
- 『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』
- 人間と魔族が争う戦乱の中、世界を変革すべく――最強が立ち上がる
『魔王軍最強の魔術師は人間だった』
- 必ず、生還せよ。
TVアニメ『SHY』東京奪還編
- 『七つの大罪』原作者・鈴木央が描く伝説の週刊少年ジャンプ作品が初アニメ化！
『ライジングインパクト』
『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』
©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners
©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners
作品解説
久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けている。
けれど、時々ボソッとロシア語で彼にデレていて……。
その言葉を政近も聞き逃しはしない。
なんと、政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルだったのだ!!
気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。
そして、その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。
ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様の行方は――!?
スタッフ
原作：燦々SUN （株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）
原作イラスト：ももこ
監督・シリーズ構成：伊藤良太
キャラクターデザイン：室田雄平
プロップデザイン：成瀬 藍、永田杏子
総作画監督：室田雄平、渥美智也、熊谷勝弘、菊池 愛、迫由里香、板倉 健、まじろ、勝又聖人、おさしみ丸
美術監督：若林里紗
美術設定：石原 由光、松本浩樹
色彩設計：伊藤裕香
撮影監督：杉浦誠一
編集：木村佳史子（MADBOX）
音響監督：高寺たけし
音響効果：櫻井陽子
音楽：堤 博明
OPディレクター：猫富ちゃお
EDディレクター：桒野貴文
制作プロデューサー：小林 涼
アニメーション制作：動画工房
オープニング主題歌：「1番輝く星」（歌：アーリャ（CV:上坂すみれ））
エンディング主題歌：毎話異なる【カバー曲】!
キャスト
久世政近：天﨑滉平
アリサ・ミハイロヴナ・九条：上坂すみれ
周防有希：丸岡和佳奈
マリヤ・ミハイロヴナ・九条：藤井ゆきよ
君嶋綾乃：会沢紗弥
更科茅咲：河瀬茉希
剣崎統也：石川界人
谷山沙也加：長谷川育美
宮前乃々亜：青山吉能
丸山毅：酒井広大
清宮光瑠：市川太一
番組情報
TOKYO MX：7月3日より毎週水曜23:30～
ＢＳ日テレ：7月3日より毎週水曜24:30～
サンテレビ：7月3日より毎週水曜24:30～
KBS京都：7月3日より毎週水曜4:30～
メ～テレ：7月4日より毎週木曜26:00～
HTB北海道テレビ：7月4日より毎週木曜25:55～
RKB毎日放送：7月3日より毎週水曜27:00～
テレビ新広島：7月3日より毎週水曜26:00～（初回は26:15～）
ミヤギテレビ：7月3日より毎週水曜25:29～（初回、第2話は25:59～）
テレビ静岡：7月3日より毎週水曜26:10～
新潟放送：7月3日より毎週水曜26:30～
テレビ山梨：7月3日より毎週水曜27:00～
テレビユー福島：7月4日より毎週木曜25:28～（初回は25:58～）
あいテレビ：7月4日より毎週木曜26:00～
長崎放送：7月4日より毎週木曜25:41～
IBC岩手放送：7月4日より毎週木曜26:59～
チューリップテレビ：7月5日より毎週金曜26:23～
北陸放送：7月5日より毎週金曜26:45～
福井テレビ：7月6日より毎週土曜25:15～
テレビユー山形：7月6日より毎週土曜25:58～
琉球放送：7月8日より毎週月曜26:19～
日本海テレビ：7月3日より毎週水曜26:35～
鹿児島放送：7月6日より毎週土曜27:00～（毎月第1週目の放送は27:30～）
AT-X：7月5日より毎週金曜23:00～（リピート放送：毎週火曜11:00～／毎週木曜17:00～）
各配信サイト：7月3日より毎週水曜23:30～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://roshidere.com/
公式X（Twitter）@roshidere
©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners
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