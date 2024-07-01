7月から始まる夏アニメも話題作多数。夏アニメ特集第2回の今回は『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』に『魔王軍最強の魔術師は人間だった』、『SHY』2期、『ライジングインパクト』の計4作品を紹介。

『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』

©Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners

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作品解説

久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けている。

けれど、時々ボソッとロシア語で彼にデレていて……。

その言葉を政近も聞き逃しはしない。

なんと、政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルだったのだ!!

気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。

そして、その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。

ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様の行方は――!?

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スタッフ

原作：燦々SUN （株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）

原作イラスト：ももこ

監督・シリーズ構成：伊藤良太

キャラクターデザイン：室田雄平

プロップデザイン：成瀬 藍、永田杏子

総作画監督：室田雄平、渥美智也、熊谷勝弘、菊池 愛、迫由里香、板倉 健、まじろ、勝又聖人、おさしみ丸

美術監督：若林里紗

美術設定：石原 由光、松本浩樹

色彩設計：伊藤裕香

撮影監督：杉浦誠一

編集：木村佳史子（MADBOX）

音響監督：高寺たけし

音響効果：櫻井陽子

音楽：堤 博明

OPディレクター：猫富ちゃお

EDディレクター：桒野貴文

制作プロデューサー：小林 涼

アニメーション制作：動画工房

オープニング主題歌：「1番輝く星」（歌：アーリャ（CV:上坂すみれ））

エンディング主題歌：毎話異なる【カバー曲】!

キャスト

久世政近：天﨑滉平

アリサ・ミハイロヴナ・九条：上坂すみれ

周防有希：丸岡和佳奈

マリヤ・ミハイロヴナ・九条：藤井ゆきよ

君嶋綾乃：会沢紗弥

更科茅咲：河瀬茉希

剣崎統也：石川界人

谷山沙也加：長谷川育美

宮前乃々亜：青山吉能

丸山毅：酒井広大

清宮光瑠：市川太一

番組情報

TOKYO MX：7月3日より毎週水曜23:30～

ＢＳ日テレ：7月3日より毎週水曜24:30～

サンテレビ：7月3日より毎週水曜24:30～

KBS京都：7月3日より毎週水曜4:30～

メ～テレ：7月4日より毎週木曜26:00～

HTB北海道テレビ：7月4日より毎週木曜25:55～

RKB毎日放送：7月3日より毎週水曜27:00～

テレビ新広島：7月3日より毎週水曜26:00～（初回は26:15～）

ミヤギテレビ：7月3日より毎週水曜25:29～（初回、第2話は25:59～）

テレビ静岡：7月3日より毎週水曜26:10～

新潟放送：7月3日より毎週水曜26:30～

テレビ山梨：7月3日より毎週水曜27:00～

テレビユー福島：7月4日より毎週木曜25:28～（初回は25:58～）

あいテレビ：7月4日より毎週木曜26:00～

長崎放送：7月4日より毎週木曜25:41～

IBC岩手放送：7月4日より毎週木曜26:59～

チューリップテレビ：7月5日より毎週金曜26:23～

北陸放送：7月5日より毎週金曜26:45～

福井テレビ：7月6日より毎週土曜25:15～

テレビユー山形：7月6日より毎週土曜25:58～

琉球放送：7月8日より毎週月曜26:19～

日本海テレビ：7月3日より毎週水曜26:35～

鹿児島放送：7月6日より毎週土曜27:00～（毎月第1週目の放送は27:30～）

AT-X：7月5日より毎週金曜23:00～（リピート放送：毎週火曜11:00～／毎週木曜17:00～）

各配信サイト：7月3日より毎週水曜23:30～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://roshidere.com/

公式X（Twitter）@roshidere

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