夏アニメ特集の第5回は、『異世界スーサイド・スクワッド』『2.5次元の誘惑（リリサ）』『この世界は不完全すぎる』『グレンダイザーU』『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』の5作品を紹介。

異世界舞台に決死の狂宴!!

悪党（ヴィラン）共の異世界“暴”険ファンタジー堂々開幕!!

『異世界スーサイド・スクワッド』

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

作品解説

犯罪都市、ゴッサム・シティ。

A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため極悪な囚人達を招集した。

ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャーク。

ゴッサムの悪党（ヴィラン）共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける“異世界＝ISEKAI”だった！！



首には爆弾！逃げても即死！任務失敗でも即死！

命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか！？

決死の特殊部隊＝スーサイド・スクワッドのド派手な“暴”険譚が幕を開ける！！

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC

スタッフ

Based on Characters from DC

監督：長田絵里

シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司

キャラクターデザイン原案：天野 明

キャラクターデザイン：細田直人

美術監督：三宅昌和

色彩設計：木幡美雪

撮影監督：楊 暁牧

編集：齋藤朱里（三嶋編集室）

音響監督：明田川 仁

音楽：末廣健一郎

プロデュース：Warner Bros. Japan

アニメーション制作：WIT STUDIO

オープニングテーマ：「Another World」（布袋寅泰）

エンディングテーマ：「Go-Getters」（Mori Calliope）

キャスト

ハーレイ・クイン：永瀬アンナ

ジョーカー：梅原裕一郎

デッドショット：山口令悟

ピースメイカー：子安武人

クレイフェイス：福山 潤

キング・シャーク：木村 昴

リック・フラッグ：八代 拓

カタナ：安済知佳

アマンダ・ウォラー：くじら

フィオネ：上田麗奈

アルドラ：能登麻美子

セシル：福島 潤

ラットキャッチャー：上田燿司

シンカー：大塚芳忠

エンチャントレス：伊藤 静

キラークロック：木内太郎

他

番組情報

TOKYO MX：7月5日より毎週金曜24:30～

BS11：7月5日より毎週金曜24:30～

ABEMAアニメSPECIAL3チャンネル：7月5日より毎週金曜24:30～

ABEMA：7月5日より毎週金曜25:00～配信（配信開始より1週間無料、以降ABEMAプレミアム）

U-NEXT：7月5日より毎週金曜25:00～配信

アニメ放題：7月5日より毎週金曜25:00～配信

Prime Video他各配信サイト：7月8日より毎週月曜12:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://suicidesquad-isekai.com/ja/

公式X（Twitter）@dc_jp

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC