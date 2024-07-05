2024夏アニメ大特集 第5回
【2024夏アニメ】『異世界スーサイド・スクワッド』『2.5次元の誘惑（リリサ）』『この世界は不完全すぎる』
2024年07月05日 18時00分更新
夏アニメ特集の第5回は、『異世界スーサイド・スクワッド』『2.5次元の誘惑（リリサ）』『この世界は不完全すぎる』『グレンダイザーU』『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』の5作品を紹介。
2024夏アニメ特集 第5回 紹介作品
- 異世界舞台に決死の狂宴!! 悪党（ヴィラン）共の異世界“暴”険ファンタジー堂々開幕!!
『異世界スーサイド・スクワッド』
- 『2.5次元の誘惑（リリサ）』
- 繰り返しの平穏な毎日。 それで問題ないと思っていました。
『この世界は不完全すぎる』
- 宙（そら）と大地よ、思い出せというのか？――
『グレンダイザーU』
- はじめようか 生存競争を
『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』
異世界舞台に決死の狂宴!!
悪党（ヴィラン）共の異世界“暴”険ファンタジー堂々開幕!!
『異世界スーサイド・スクワッド』
Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC
作品解説
犯罪都市、ゴッサム・シティ。
A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため極悪な囚人達を招集した。
ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャーク。
ゴッサムの悪党（ヴィラン）共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける“異世界＝ISEKAI”だった！！
首には爆弾！逃げても即死！任務失敗でも即死！
命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか！？
決死の特殊部隊＝スーサイド・スクワッドのド派手な“暴”険譚が幕を開ける！！
スタッフ
Based on Characters from DC
監督：長田絵里
シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司
キャラクターデザイン原案：天野 明
キャラクターデザイン：細田直人
美術監督：三宅昌和
色彩設計：木幡美雪
撮影監督：楊 暁牧
編集：齋藤朱里（三嶋編集室）
音響監督：明田川 仁
音楽：末廣健一郎
プロデュース：Warner Bros. Japan
アニメーション制作：WIT STUDIO
オープニングテーマ：「Another World」（布袋寅泰）
エンディングテーマ：「Go-Getters」（Mori Calliope）
キャスト
ハーレイ・クイン：永瀬アンナ
ジョーカー：梅原裕一郎
デッドショット：山口令悟
ピースメイカー：子安武人
クレイフェイス：福山 潤
キング・シャーク：木村 昴
リック・フラッグ：八代 拓
カタナ：安済知佳
アマンダ・ウォラー：くじら
フィオネ：上田麗奈
アルドラ：能登麻美子
セシル：福島 潤
ラットキャッチャー：上田燿司
シンカー：大塚芳忠
エンチャントレス：伊藤 静
キラークロック：木内太郎
他
番組情報
TOKYO MX：7月5日より毎週金曜24:30～
BS11：7月5日より毎週金曜24:30～
ABEMAアニメSPECIAL3チャンネル：7月5日より毎週金曜24:30～
ABEMA：7月5日より毎週金曜25:00～配信（配信開始より1週間無料、以降ABEMAプレミアム）
U-NEXT：7月5日より毎週金曜25:00～配信
アニメ放題：7月5日より毎週金曜25:00～配信
Prime Video他各配信サイト：7月8日より毎週月曜12:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://suicidesquad-isekai.com/ja/
公式X（Twitter）@dc_jp
Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC
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