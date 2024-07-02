2024夏アニメ大特集 第3回
【2024夏アニメ】『多数欠』『ラーメン赤猫』『黄昏アウトフォーカス』『下の階には澪がいる』
2024年07月02日 16時00分更新
ASCII.jp夏アニメ特集第3回は、『多数欠』『ラーメン赤猫』『黄昏アウトフォーカス』『下の階には澪がいる』の計4作品を紹介。
2024夏アニメ特集 第3回 紹介作品
- 過酷な生き残りゲームが始まる――
『多数欠』
- 接客一番！ 『ラーメン赤猫』開店です!!
『ラーメン赤猫』
- 男子校の映画部を舞台に交差する、きらきらまぶしい三組三様の青春恋愛譚（ラブストーリー）。
『黄昏アウトフォーカス』
- 本当の気持ちを伝えたい、近くて遠い君に。
『下の階には澪がいる』
過酷な生き残りゲームが始まる――
『多数欠』
©宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会
作品解説
そのゲームは突然始まった――。
『多数欠』それは “多数派が失われる” 過酷な生き残りゲーム。
絶大な力を持つ首謀者・皇帝に立ち向かうため、少年少女たちは謎の特殊能力「特権利」を手に 運命を切り開いていく！
スタッフ
原作：宮川大河（コミックスマート「GANMA!」連載）
監督・シリーズ構成：佐藤竜雄
キャラクターデザイン：林 奈美
副監督：濱崎 徹
美術設定：滝口勝久（スタジオちゅーりっぷ）
美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：長谷川美穂（緋和）
撮影監督：志村 豪（T2studio）
編集：松本秀治
デザインワークス：山根裕二郎(いなほ)
音響監督：立石弥生
音響効果：出雲範子
音響制作：チームカワドン
音楽：R・O・N
アニメーション制作：サテライト
オープニングテーマ：「エンペラータイム」（歌：ビバラッシュ）
エンディングテーマ：「GAME OVER」（歌：弌誠）
キャスト
成田実篤：上村祐翔
藤代紗綾：永瀬アンナ
一之瀬龍太：浦 和希
佐藤一彦：大鈴功起
神臣：三上枝織
国後依恋：中島由貴
八木橋藤十郎：小野大輔
須藤良平：笠間 淳
篠崎宗太郎：森嶋秀太
護国鳳天寺暴麟丸：藍原ことみ
鈴木理科：青木志貴
相馬隼人：熊谷健太郎
入賀 煉：KENN
御堂 密：津田健次郎
皇帝：寺崎裕香
＜＜放送情報＞＞
日本テレビ：7月2日より毎週火曜25:59～（初回放送は26:10～）
ＢＳ日テレ：7月3日より毎週水曜24:00～
RAB青森放送：7月3日より毎週水曜25:24～
AT-X：7月4日より毎週木曜22:30～（リピート放送：毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～）
dアニメストア：7月2日より毎週火曜26:30～配信（初回配信は26:45～）
Hulu：7月2日より毎週火曜26:30～配信（初回配信は26:45～）
他各配信サイト：順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.vap.co.jp/tasuketsu_anime
公式X（Twitter）@tasuketsu_anime
©宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会
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