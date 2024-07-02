ASCII.jp夏アニメ特集第3回は、『多数欠』『ラーメン赤猫』『黄昏アウトフォーカス』『下の階には澪がいる』の計4作品を紹介。

過酷な生き残りゲームが始まる――

『多数欠』

©宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会

作品解説

そのゲームは突然始まった――。

『多数欠』それは “多数派が失われる” 過酷な生き残りゲーム。

絶大な力を持つ首謀者・皇帝に立ち向かうため、少年少女たちは謎の特殊能力「特権利」を手に 運命を切り開いていく！

スタッフ

原作：宮川大河（コミックスマート「GANMA!」連載）

監督・シリーズ構成：佐藤竜雄

キャラクターデザイン：林 奈美

副監督：濱崎 徹

美術設定：滝口勝久（スタジオちゅーりっぷ）

美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：長谷川美穂（緋和）

撮影監督：志村 豪（T2studio）

編集：松本秀治

デザインワークス：山根裕二郎(いなほ)

音響監督：立石弥生

音響効果：出雲範子

音響制作：チームカワドン

音楽：R・O・N

アニメーション制作：サテライト

オープニングテーマ：「エンペラータイム」（歌：ビバラッシュ）

エンディングテーマ：「GAME OVER」（歌：弌誠）

キャスト

成田実篤：上村祐翔

藤代紗綾：永瀬アンナ

一之瀬龍太：浦 和希

佐藤一彦：大鈴功起

神臣：三上枝織

国後依恋：中島由貴

八木橋藤十郎：小野大輔

須藤良平：笠間 淳

篠崎宗太郎：森嶋秀太

護国鳳天寺暴麟丸：藍原ことみ

鈴木理科：青木志貴

相馬隼人：熊谷健太郎

入賀 煉：KENN

御堂 密：津田健次郎

皇帝：寺崎裕香



＜＜放送情報＞＞

日本テレビ：7月2日より毎週火曜25:59～（初回放送は26:10～）

ＢＳ日テレ：7月3日より毎週水曜24:00～

RAB青森放送：7月3日より毎週水曜25:24～

AT-X：7月4日より毎週木曜22:30～（リピート放送：毎週月曜10:30～／毎週水曜16:30～）

dアニメストア：7月2日より毎週火曜26:30～配信（初回配信は26:45～）

Hulu：7月2日より毎週火曜26:30～配信（初回配信は26:45～）

他各配信サイト：順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.vap.co.jp/tasuketsu_anime

公式X（Twitter）@tasuketsu_anime

©宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会