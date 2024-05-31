セール期間は2024年6月3日(月)23時59分まで
AmazonスマイルSALEは特価のHHKB Professional HYBRIDが狙い目
2024年05月31日 09時00分更新
HHKB Professional HYBRIDも特価！
PFUは2024年5月31日(金)9時から6月3日(月)23時59分まで、AmazonスマイルSALEにてHHKB HYBRID全機種とHHKB Classic在庫機種を2000円OFFの特別価格で販売中。
対象製品は下記の通り。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID……2000円OFF！
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
Happy Hacking Keyboard Professional Classic……2000円OFF！
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
また、2024年7月24日まで開催している「HHKB推し活応援キャンペーン」へのエントリーも可能。Amazonギフトカード4万円分やキーストラップなどが当たる。
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。