AmazonセールでHHKB Professional 白モデルがセール対象に！

HHKB Professional 白モデル全機種が特価
PFUは4月1日(月)23時59分まで、Amazon新生活SALE FINALにてHHKB Professionalの白モデル全機種を2000円OFFの特別価格で販売する。
対象は下記の通り。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S……2000円OFF！
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID……2000円OFF！
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
Happy Hacking Keyboard Professional Classic……2000円OFF！
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
なお、3月31日までに購入した分は「HHKB新生活応援キャンペーン」の対象となる。
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。