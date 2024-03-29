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セール期間は2024年4月1日(月)23時59分まで

AmazonセールでHHKB Professional 白モデルがセール対象に！

2024年03月29日 09時00分更新

文● ASCII

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Amazon新生活SALE FINALは4月1日(月)23時59分まで

HHKB Professional 白モデル全機種が特価

　PFUは4月1日(月)23時59分まで、Amazon新生活SALE FINALにてHHKB Professionalの白モデル全機種を2000円OFFの特別価格で販売する。

　対象は下記の通り。

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S……2000円OFF！
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印（英語配列）/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS

Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID……2000円OFF！
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

Happy Hacking Keyboard Professional Classic……2000円OFF！
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W

セール対象製品一覧と価格はこちら

　なお、3月31日までに購入した分は「HHKB新生活応援キャンペーン」の対象となる。

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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