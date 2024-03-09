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Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのPFUダイレクト各店舗にて割引

HHKB Professional 雪モデルがAmazonほかで2000円OFF！ ホワイトデーキャンペーン開催

2024年03月09日 16時00分更新

文● ASCII

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PFUダイレクトのAmazon店とYahoo!ショッピング店は3月15日(金)23時59分まで、楽天市場店は3月18日(月)10時まで、それぞれHHKB Professional 雪モデルが2000円OFF！

ホワイトデー記念で雪モデルが2000円割引

　PFUは、HHKB ホワイトデーキャンペーンとしてAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのPFUダイレクト各店舗にて、HHKB Professional 雪モデル全機種を2000円OFFで販売する。期間はAmazonとYahoo!ショッピングが3月15日(金)23時59分まで、楽天市場は3月18日(月)10時まで。

　なお、購入者は3月31日(日)まで開催中のAmazonギフトカード最大4万円分が当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」に参加できる。

■期間
Amazon　→2024年3月8日(金) 10:00 ～ 2024年3月15日(金) 23:59
Yahoo!ショッピング　→2024年3月8日(金) 10:00 ～ 2024年3月15日(金) 23:59
楽天市場　→2024年3月8日(金) 10:00 ～ 2024年3月18日(金) 10:00
※楽天市場のみ開催期間が異なります。

■対象商品
・HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／雪モデル
・HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪モデル
・HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列（無刻印）／雪モデル
・HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（無刻印）／雪モデル

■販売店舗
・PFU DIRECT Amazon HHKBブランドサイト
・PFU DIRECT 楽天市場店 HHKBページ
・PFU DIRECT Yahoo!店 キーボードページ

注意点
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

■関連サイト

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