Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのPFUダイレクト各店舗にて割引
HHKB Professional 雪モデルがAmazonほかで2000円OFF！ ホワイトデーキャンペーン開催
2024年03月09日 16時00分更新
ホワイトデー記念で雪モデルが2000円割引
PFUは、HHKB ホワイトデーキャンペーンとしてAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのPFUダイレクト各店舗にて、HHKB Professional 雪モデル全機種を2000円OFFで販売する。期間はAmazonとYahoo!ショッピングが3月15日(金)23時59分まで、楽天市場は3月18日(月)10時まで。
なお、購入者は3月31日(日)まで開催中のAmazonギフトカード最大4万円分が当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」に参加できる。
皆さんバレンタインでたくさんチョコをもらってると思うのでホワイトデーのお返しがしやすいように雪モデルをちょっと安くしておきました。https://t.co/mLEJQBQaEypic.twitter.com/KwdRCv9XbA— HHKB OFFICIAL (@PFU_HHKB) March 8, 2024
■期間
Amazon →2024年3月8日(金) 10:00 ～ 2024年3月15日(金) 23:59
Yahoo!ショッピング →2024年3月8日(金) 10:00 ～ 2024年3月15日(金) 23:59
楽天市場 →2024年3月8日(金) 10:00 ～ 2024年3月18日(金) 10:00
※楽天市場のみ開催期間が異なります。
■対象商品
・HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／雪モデル
・HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪モデル
・HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列（無刻印）／雪モデル
・HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（無刻印）／雪モデル
■販売店舗
・PFU DIRECT Amazon HHKBブランドサイト
・PFU DIRECT 楽天市場店 HHKBページ
・PFU DIRECT Yahoo!店 キーボードページ
注意点
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。