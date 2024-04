「AIかどうか判別できないクオリティ」 音楽生成AI「Udio」が話題に

グーグルDeepMind出身の研究者とエンジニアが設立したAIベンチャーUdioは4月10日、音楽生成AI「Udio」を公開した。4月11日現在は無料のベータ版となっており、1ユーザーあたり毎月最大1200曲まで作曲可能だ。

Introducing Udio, an app for music creation and sharing that allows you to generate amazing music in your favorite styles with intuitive and powerful text-prompting.



1/11 pic.twitter.com/al5uYAsU5k