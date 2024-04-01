ASCII.jp春アニメ特集第3回は、第1期、第2期、劇場版に続く、テレビアニメ第3期『ゆるキャン△ SEASON３』に、『花野井くんと恋の病』など計5作品を紹介！

たのしい、更新中。

『ゆるキャン△ SEASON３』

©あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト

作品解説

これは、冬と春の間の物語。



伊豆でグループキャンプを楽しんだ、なでしこ、リン、千明、あおい、恵那。

その後もキャンプ熱が高いままの五人は、山梨や静岡で、それぞれのアウトドアを楽しんでいく。

リンは、なでしこの幼なじみ・土岐綾乃と大井川周辺をツーリングキャンプ。

なでしこは、ツーリング中のリンたちと合流するために、電車で一人旅。

千明、あおい、恵那は、突発で山梨北部へバスキャンプに出かけていく。



五人は各地でこれまでの経験を活かしながら、時にはノリと勢いでピンチを乗り越えて、思い思いのキャンプを満喫。

そんな「たのしい、更新中」の、なでしこたちが紡ぐ、アウトドア系ガールズストーリーの新しい幕が上がる。

スタッフ

原作：あfろ（芳文社「COMIC FUZ」掲載）

監督：登坂 晋

シリーズ構成：ピエール杉浦

キャラクターデザイン：橋本尚典

プロップデザイン：豊田暁子、興津香織

メカデザイン：稲田 航

色彩設計：長谷川美穂（緋和）

美術監督：権瓶岳斗（グーフィー）

背景美術：Creative Freaks

撮影監督：小川克人（チップチューン）

CGディレクター：広沢範光（オーラスタジオ）

スーパーバイザー/モニターグラフィックス：生原雄次

オフライン編集：神宮司由美

音楽：立山秋航

音楽制作：MAGES.

音響監督：高寺たけし

音響制作：HALF H・P STUDIO

アニメーション制作：エイトビット

オープニングテーマ：「レイドバックジャーニー」（歌：キミのね）

エンディングテーマ：「So Precious」（歌：亜咲花）

キャスト

各務原なでしこ：花守ゆみり

志摩リン：東山奈央

大垣千明：原 紗友里

犬山あおい：豊崎愛生

斉藤恵那：高橋李依

土岐綾乃：黒沢ともよ

鳥羽美波：伊藤 静

各務原 桜：井上麻里奈

犬山あかり：松田利冴

瑞浪絵真：指出毬亜

中津川メイ：天野心愛

ナレーション：大塚明夫

番組情報

AT-X：4月4日より毎週木曜23:00～（リピート放送：毎週月曜11:00～／毎週水曜17:00～）

TOKYO MX：4月4日より毎週木曜23:30～

BS11：4月4日より毎週木曜24:00～

サンテレビ：4月4日より毎週木曜24:00～

KBS京都：4月4日より毎週木曜24:30～

北海道テレビ：4月4日より毎週木曜26:25～

テレビ愛知：4月4日より毎週木曜26:35～

YBS山梨放送：4月6日より毎週土曜10:27～

テレビ新潟：4月6日より毎週土曜26:05～

SBSテレビ：4月9日より毎週火曜25:55～

dアニメストア：4月4日より毎週木曜23:30～配信

ABEMA：4月4日より毎週木曜23:30～配信

他各配信サイト：4月9日より順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://yurucamp.jp/

Twitterアカウント@yurucamp_anime

©あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト