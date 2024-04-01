2024年春アニメ大特集 第3回
【2024春アニメ】第3期スタートの『ゆるキャン△ SEASON３』に『花野井くんと恋の病』
2024年04月01日 17時00分更新
ASCII.jp春アニメ特集第3回は、第1期、第2期、劇場版に続く、テレビアニメ第3期『ゆるキャン△ SEASON３』に、『花野井くんと恋の病』など計5作品を紹介！
2024年春アニメ特集 第3回 紹介作品
- たのしい、更新中。
『ゆるキャン△ SEASON３』
- 『花野井くんと恋の病』
- これは、貴方の心に寄り添う、バーテンダーの“癒し”の物語――。
『バーテンダー 神のグラス』
- 『にじよん あにめーしょん2』
- かわいくてクセが強めのヤツばかり。
『ちびゴジラの逆襲』
たのしい、更新中。
『ゆるキャン△ SEASON３』
©あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト
作品解説
これは、冬と春の間の物語。
伊豆でグループキャンプを楽しんだ、なでしこ、リン、千明、あおい、恵那。
その後もキャンプ熱が高いままの五人は、山梨や静岡で、それぞれのアウトドアを楽しんでいく。
リンは、なでしこの幼なじみ・土岐綾乃と大井川周辺をツーリングキャンプ。
なでしこは、ツーリング中のリンたちと合流するために、電車で一人旅。
千明、あおい、恵那は、突発で山梨北部へバスキャンプに出かけていく。
五人は各地でこれまでの経験を活かしながら、時にはノリと勢いでピンチを乗り越えて、思い思いのキャンプを満喫。
そんな「たのしい、更新中」の、なでしこたちが紡ぐ、アウトドア系ガールズストーリーの新しい幕が上がる。
スタッフ
原作：あfろ（芳文社「COMIC FUZ」掲載）
監督：登坂 晋
シリーズ構成：ピエール杉浦
キャラクターデザイン：橋本尚典
プロップデザイン：豊田暁子、興津香織
メカデザイン：稲田 航
色彩設計：長谷川美穂（緋和）
美術監督：権瓶岳斗（グーフィー）
背景美術：Creative Freaks
撮影監督：小川克人（チップチューン）
CGディレクター：広沢範光（オーラスタジオ）
スーパーバイザー/モニターグラフィックス：生原雄次
オフライン編集：神宮司由美
音楽：立山秋航
音楽制作：MAGES.
音響監督：高寺たけし
音響制作：HALF H・P STUDIO
アニメーション制作：エイトビット
オープニングテーマ：「レイドバックジャーニー」（歌：キミのね）
エンディングテーマ：「So Precious」（歌：亜咲花）
キャスト
各務原なでしこ：花守ゆみり
志摩リン：東山奈央
大垣千明：原 紗友里
犬山あおい：豊崎愛生
斉藤恵那：高橋李依
土岐綾乃：黒沢ともよ
鳥羽美波：伊藤 静
各務原 桜：井上麻里奈
犬山あかり：松田利冴
瑞浪絵真：指出毬亜
中津川メイ：天野心愛
ナレーション：大塚明夫
番組情報
AT-X：4月4日より毎週木曜23:00～（リピート放送：毎週月曜11:00～／毎週水曜17:00～）
TOKYO MX：4月4日より毎週木曜23:30～
BS11：4月4日より毎週木曜24:00～
サンテレビ：4月4日より毎週木曜24:00～
KBS京都：4月4日より毎週木曜24:30～
北海道テレビ：4月4日より毎週木曜26:25～
テレビ愛知：4月4日より毎週木曜26:35～
YBS山梨放送：4月6日より毎週土曜10:27～
テレビ新潟：4月6日より毎週土曜26:05～
SBSテレビ：4月9日より毎週火曜25:55～
dアニメストア：4月4日より毎週木曜23:30～配信
ABEMA：4月4日より毎週木曜23:30～配信
他各配信サイト：4月9日より順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://yurucamp.jp/
Twitterアカウント@yurucamp_anime
©あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト
この連載の記事
-
第13回
アニメ【2024春アニメまとめ】ASCII.jpの春アニメ特集で新作を一気にチェック
-
第2回
アニメ【2024春アニメ】水島努監督による注目オリジナル作『終末トレインどこへいく？』に『神は遊戯に飢えている。』
-
第1回
アニメ春アニメ特集スタート！ 15年ぶりの完全新作『狼と香辛料』に『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』
- この連載の一覧へ