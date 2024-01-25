PFU、Amazonギフトカード最大4万円分が当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」開催

HHKBを買うと抽選でアマギフが当たる
PFUは、HHKBシリーズ（HHKB Studio含む）を購入・応募した人を対象に、抽選でAmazonギフトカードが当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」を開催する。期間は1月25日(木)から3月31日(日)まで。
これは、キャンペーン期間中に「HHKB Professional HYBRID Type-S」「HHKB Professional HYBRID」「HHKB Professional Classic」「HHKB Studio」を購入後、ユーザー登録を実施してアンケートバナーからキャンペーンに応募することで、抽選でAmazonギフトカード4万円分が10名、2500円分が40名に当たるというもの。
詳細はキャンペーンページを参照のこと。
◆キャンペーン名：HHKB新生活応援キャンペーン
◆キャンペーンページ：https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20240125.html
◆応募方法
・Step1：対象商品を購入する。
・Step2：ユーザー登録を行い、「登録製品追加」からHHKBを登録。
・Step3：製品登録後に表示されるアンケートバナーからキャンペーンに応募。
◆キャンペーン期間
2024年1月25日（木曜日）～2023年3月31日（日曜日）
※応募締切は2024年4月7日（日曜日）
◆対象商品（配列、色は問いません）
・HHKB Professional HYBRID Type-S
・HHKB Professional HYBRID
・HHKB Professional Classic
・HHKB Studio
◆キャンペーン賞品
Amazonギフトカード合計50名様にプレゼント
・1等 Amazonギフトカード40,000円分 10名様
・2等 Amazonギフトカード2,500円分 40名様