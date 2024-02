マクドナルド「星のカービィ」のハッピーセットを販売！ 2月23日より期間限定

日本マクドナルドは2月23日より期間限定で、全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にてハッピーセット「星のカービィ」&「ポムポムプリン」を販売する。価格は490円〜。

ハッピーセット 星のカービィでは、丸みのあるシルエットがかわいい手のひらサイズのぬいぐるみが全8種(第1弾 4種、第2弾 4種)ラインアップ。カービィの特徴に合わせたもちもちと弾力のある生地で、肌触りの良さにもこだわって作られているという。

ハッピーセット 星のカービィ

第1弾 2月23日~2月29日

第2弾 3月1日~3月7日

第3弾 3月8日~

ハッピーセット 星のカービィ第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。

さらに、マクドナルド公式 X(旧 Twitter)アカウントをフォローし、同アカウントから投稿されるキャンペーン対象ポストに「#推しのカービィ」と推しのカービィ&ワドルディの番号をリプライして応募すると、抽選で50人にマックカード1000円分が当たる。

■推しのカービィ キャンペーン

キャンペーン期間: 2月21日23時59分まで

※本キャンペーンは予告なく終了することがある

※キャンペーンの詳細はこちら

ハッピーセット ポムポムプリン

ハッピーセット ポムポムプリンでは、迷路や絵合わせなどのゲーム3種(第1弾)、小物入れやティッシュケースなどのアイテム3種(第2弾)の全6種が登場。

第1弾 2月23日~2月29日

第2弾 3月1日~3月7日

第3弾 3月8日~

ハッピーセット ポムポムプリン第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。

おもちゃをスマートフォンで読み込んで遊べる、AR技術を活用したゲーム「ぱくぱくプリン」も提供。スマホ上にポムポムプリンが飛び出し、食べ物を制限時間内にゲットして、ポムポムプリンを大きくしていくゲームで、大きくなったポムポムプリンは、X(旧Twitter)でシェアできる。

ハッシュタグを付けて応募した人の中から、抽選で50人に本ハッピーセットオリジナルのポムポムプリンが描かれたマックカードをプレゼント。

対象商品:ハッピーセット ポムポムプリン

※数に限りがあるため、なくなり次第終了

キャンペーン期間:2月23日5時~3月14日23時59分

※本キャンペーンは予告なく終了することがある

「#ハッピーセットでポムポムプリンルーム」キャンペーン

マクドナルド公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、同アカウントから投稿する「キャンペーン対象投稿」をリプライすると、抽選で3人に三井ガーデンホテル銀座五丁目・三井ガーデンホテル札幌ウエストの「ポムポムプリン コラボレーションルーム」(ポムポムプリンのかくれんぼルーム、ポムポムプリンのスイーツパーティールーム、ゆめみるポムポムプリン ルーム)いずれか好きなコラボレーションルームに1泊招待。

1泊1室2人の宿泊で、オリジナルグッズを1人1セットおみやげとして用意している。

キャンペーン期間:2月20日9時〜3月3日23時59分

※本キャンペーンは予告なく終了することがある

当選発表と賞品発送日:応募者の中から抽選の上、当選者を決定。当選者へは、後日マクドナルド公式X(旧Twitter)アカウントからダイレクトメッセージで送付先の登録フォームを連絡

※キャンペーンの詳細はこちら

©︎Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB24-P5669

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642599