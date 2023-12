ロッテリア「フライドチキン」はシェアできる4本パックがお得

ロッテリアは、「ロッテリアのXmasチキン」を12月14日~25日の期間限定で、全国のロッテリアにて販売します。

「若鶏のフライドチキン」は、お米を配合した飼料で育てた「米どり」のチキンフィレ(鶏むね肉)1枚を採用し、ケイジャンスパイスを配合したスパイシーなロッテリアオリジナルの衣で中はジューシー、外はカリカリクリスピーに仕上げたフライドチキンです。みんなでシェアして楽しめるお得な4本パックも販売します。

また、クリスマスシーズンに合わせた「リラックマ」とのコラボレーション商品として、ロッテリアの人気サイドメニューをミニバケツに入れて提供する「リラックマ Xmasチキンミニバケツ」2品も12月25日まで期間限定で販売します。「リラックマ」のイラストがデザインされたシールスリーブが付いています。

・「リラックマ Xmas チキンミニバケツ(バラエティパック)」 500円

醤油ベースの味付けをした「チキンからあげっと」3本、外はカリカリ、中はとろ~り伸びるチーズが特長の「のび~るチーズスティック」1本、「フレンチフライポテトS」1個が入っています。

・「リラックマ Xmasチキンミニバケツ(チキンからあげっと)」 500円

「チキンからあげっと」9本が入った、みんなでシェアして食べられる商品です。

※価格は税込み表記です。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.