「ポケモン×プロント」可愛いの極み♡ スペシャルメニューを見逃さないで

PRONTOは10月12日から12月10日までの期間のカフェタイム限定で、ポケモンのスペシャルメニューを販売する。また、5店舗限定で、特別装飾を施した基幹店も登場。



ポケモンファンには見逃せないコラボメニューが目白押しだ!

ここだけのコラボメニュー・ドリンク編

期間中、プロントでは様々なポケモンをイメージした秋のスペシャルドリンク3種、パスタ・サンド・スイーツのスペシャルフード4種が登場する。

さらにポケモンたちと秋を感じる特別な装飾を施した基幹店が全国5店舗に登場。ファンがより楽しめる内容になっているので、スペシャルメニューと共に店内の装飾にも注目を。

秋のスペシャルドリンクは3種登場。

■左「ピカチュウとイーブイの仲良しお芋マロンラテ」990円

プロントオリジナルのさつま芋ミルクにエスプレッソを加え、ホイップ、さつま芋ダイス、マロングラッセ、さつま芋ソースをトッピング。



ピカチュウのイエローとイーブイのブラウンを表現し、ピカチュウとイーブイのサクサククッキーと一緒に楽しめるドリンク。

■右「ピカチュウとパモのパチパチ電気オレンジティー」990円

香り高いアールグレイティーとオレンジジュースを合わせ、バニラシロップを加えたオレンジティーに、ホイップ、イエローチョコ、ブラッドオレンジピールをトッピング。



でんきタイプをイメージしたパチパチはじけるイエローチョコと、ピカチュウとパモのサクサククッキーが一緒に楽しめるドリンク。

■「名探偵ピカチュウのピカッとひらめくミルクコーヒー」990円

ゲーム「帰ってきた 名探偵ピカチュウ」の発売を記念して登場するオリジナルメニュー。



練乳のやさしい甘さを感じられるミルクコーヒーに、名探偵ピカチュウのイラストをトッピングして仕上げた。名探偵ピカチュウの推理クッキーも一緒に楽しめる。

また、スペシャルドリンクをご注文の方には「“キラキラ輝く”ポケモンオリジナルサンクスカード特典(全21種)※ランダム」をプレゼント。

ここだけのコラボメニュー・フード編

秋のスペシャルフードは4種登場。

■左「ピカチュウとピチューのかぼちゃづくしクリームパスタ」1870円

かぼちゃのクリームソースにパンチェッタと北海道産のダイスかぼちゃを絡め、カダイフとモナカでピカチュウとピチューの“でんきショック”を演出。

■右「ピカチュウとリザードンの”かえんほうしゃ”トマトクリームパスタ」1870円

輪切り唐辛子を加えたピリ辛トマトクリームソースに、サーモン、エリンギを合わせ、更に上からかけたトマトソースでリザードンの“かえんほうしゃ”を演出。

■「ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスのピクニックサンドイッチ」1650円

チェダーチーズ、アボカド、トマトスライス、グリーンリーフ、ハンバーグを挟んだボリュームたっぷりのサンドイッチ。

ピカチュウの旗付きピックとピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスのサンドイッチペーパーで楽しいピクニックを表現している。

■「ピカチュウとミミッキュの”かげうち”さつま芋ナッツパンケーキ」1870円

ゴーストタイプをイメージした白あん紫いもソースとミミッキュの技“かげうち”をイメージした竹炭メープルソースを合わせ、ピカチュウとミミッキュのシルエット入りパンケーキをのせたスイーツプレート。

トッピングのスイートポテトとさつま芋ダイスでピカチュウらしさを再現。アーモンドを散らしたホイップと一緒にいただこう。

また、スペシャルフードをご注文の方には「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー特典(全9種)※ランダム」をプレゼント。

特別な装飾を施した基幹店 5店舗

期間中、5店舗限定で特別な装飾を施した店舗が登場。基幹店は通常店舗と比べ、店舗の装飾に違いがあるとのこと。

また、販売しているメニュー、オリジナルグッズに関しては全店同一となっている。

・PRONTO 新千歳空港店

・PRONTO 秋葉原駅北口店

・PRONTO 銀座コリドー店

・PRONTO 梅田楽天地ビル店

・PRONTO 福岡新天町店

ポケモン好きでなくとも、頼んじゃう!?

ポケモン好きじゃなくても惹かれるメニューも多そう!

写真を撮ったり、非売品グッズを集めたりと食べるだけでない楽しみがたくさん。

ぜひ開催店舗をチェックのうえ、訪れてみてはいかがだろうか。



※記事中の価格は消費税込み

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Creatures Inc.