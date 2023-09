江の島シーキャンドルがブルーにライトアップ　9月23日「海を守ろう！～神奈川県民の意識を変革せよ～プロジェクト」FMヨコハマで特別番組も放送

江の島シーキャンドルが9月23日、ブルーにライトアップされる。



一般社団法人SAVE OUR BEAUTIFUL OCEANが進める、海洋ごみ問題について番組やイベントを通じて綺麗な海を守る活動「海を守ろう!~神奈川県民の意識を変革せよ~プロジェクト」として実施するもので、同日はFMヨコハマにて2つの特別番組をスペシャルプログラムで放送するほか、江の島では「片瀬海岸東浜ごみ拾い withスタンドアップパドル隊」と題した片瀬海岸東浜およびその周辺でのごみ拾い活動も行う。本イベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策事業「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催される。



江の島シーキャンドル ブルーライトアップ

点灯式:9月23日18時20分~(予定)

会場:江の島サムエル・コッキング苑内、江の島シーキャンドル下「THE SUNSET TERRACE」

入園無料



FMヨコハマ特別番組

「~CHANGE FOR THE BLUE~God Bless Saturday SPECIAL」

放送時間:13時~15時55分

「~CHANGE FOR THE BLUE~ Route 847 SPECIAL」

放送時間:16時~18時30分(江の島からの生放送)



片瀬海岸東浜ごみ拾い withスタンドアップパドル隊

クリーンアップ受付15時~/開始15時30分~(予定)

受付場所:片瀬海岸東浜

参加無料

