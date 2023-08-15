8/15（火）20時の生配信は、「ラーメンWalker東京2024」8月16日（水）発売記念緊急生放送！サニーデイ・サービス田中貴と語り尽くす東京ラーメン最前線！
2023年08月15日 12時45分更新
祝！「ラーメンWalker東京2024」発売記念！東京ラーメン最前線
ラーメンWalker YouTube 8月15日の生放送は、ラーメンWalker百麺人であり、ラーメンWalker TV2のメインMCでおなじみ、サニーデイ・サービス「田中 貴」さんをお迎えして、「ラーメンWalker東京2024」8月16日（水）発売記念緊急生放送！サニーデイ・サービス田中貴と語り尽くす東京ラーメン最前線！をテーマに語っていただきます！
▽放送情報
放送日： 2023年8月15日（火）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/OHf0TiYrppQ
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：サニーデイ・サービス田中貴（ミュージシャン）
https://twitter.com/takashi_tanaka_
http://rose-records.jp/artists/sunnydayservice/
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79