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8/15（火）20時の生配信は、「ラーメンWalker東京2024」8月16日（水）発売記念緊急生放送！サニーデイ・サービス田中貴と語り尽くす東京ラーメン最前線！

2023年08月15日 12時45分更新

文● ラーメンWalker

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祝！「ラーメンWalker東京2024」発売記念！東京ラーメン最前線

　ラーメンWalker YouTube 8月15日の生放送は、ラーメンWalker百麺人であり、ラーメンWalker TV2のメインMCでおなじみ、サニーデイ・サービス「田中 貴」さんをお迎えして、「ラーメンWalker東京2024」8月16日（水）発売記念緊急生放送！サニーデイ・サービス田中貴と語り尽くす東京ラーメン最前線！をテーマに語っていただきます！

▽放送情報
放送日：　2023年8月15日（火）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/OHf0TiYrppQ

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：サニーデイ・サービス田中貴（ミュージシャン）
https://twitter.com/takashi_tanaka_
http://rose-records.jp/artists/sunnydayservice/

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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