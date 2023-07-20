7/20（木）20時の生配信は、「【整うラーメン】高柳明音がオススメする真夏に食べたい3杯」

高柳明音の激推し！真夏に整う極上ラーメン
ラーメンWalker YouTube 7月20日の生放送は、タレント・女優として大活躍中の高柳明音さんが2度目の登場！「【整うラーメン】高柳明音がオススメする真夏に食べたい3杯」をテーマに語っていただきます！
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では高柳明音さんに今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
▽放送情報
放送日： 2023年7月20日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/51U_A_1KL-4
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
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ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：高柳明音（女優・タレント）
https://twitter.com/akane29_o8o
https://akane-takayanagi.jp/
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー）
https://twitter.com/kmatsumoto79