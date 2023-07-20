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7/20（木）20時の生配信は、「【整うラーメン】高柳明音がオススメする真夏に食べたい3杯」

2023年07月20日 12時30分更新

文● ラーメンWalker

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高柳明音の激推し！真夏に整う極上ラーメン

　ラーメンWalker YouTube 7月20日の生放送は、タレント・女優として大活躍中の高柳明音さんが2度目の登場！「【整うラーメン】高柳明音がオススメする真夏に食べたい3杯」をテーマに語っていただきます！

　また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では高柳明音さんに今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

▽放送情報
放送日：　2023年7月20日（木）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/51U_A_1KL-4

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：高柳明音（女優・タレント）
https://twitter.com/akane29_o8o
https://akane-takayanagi.jp/

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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