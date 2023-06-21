マウス、最大3万円オフの「夏のボーナスセール 第1弾」mouse／G-Tune／DAIVが対象
マウスコンピューターは7月5日10時59分まで、「夏のボーナスセール 第1弾」を開催する。
mouse／G-Tune／DAIVの各ブランドの製品が最大3万円オフとなる期間限定のお得なセールとなっている。
夏のボーナスセール 第1弾
https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5020000/
期間：6月21日11時～7月5日10時59分
以下は本セールでの取り扱い製品（一部）。
セール対象商品
mouseブランド
・mouse CA-A5A01 10万7800円（通常ウェブ販売価格12万9800円）
・mouse F7-I5I01BK-A 11万8800円（通常ウェブ販売価格12万9800円）
・mouse B5-I7I01SR-A 11万9900円（通常ウェブ販売価格12万9800円）
G-Tuneブランド
・G-Tune DG-I7G70 27万9800円（通常ウェブ販売価格29万9800円）
・G-Tune FZ-I7G7T 37万9800円（通常ウェブ販売価格40万9800円）
DAIVブランド
・DAIV FX-I7G6T 28万6800円（通常ウェブ販売価格30万4800円）
・DAIV FX-I9G90 59万9800円（通常ウェブ販売価格62万9800円）