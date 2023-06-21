マウス、最大3万円オフの「夏のボーナスセール 第1弾」mouse／G-Tune／DAIVが対象

文●ASCII

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マウスコンピューター

　マウスコンピューターは7月5日10時59分まで、「夏のボーナスセール 第1弾」を開催する。

　mouse／G-Tune／DAIVの各ブランドの製品が最大3万円オフとなる期間限定のお得なセールとなっている。

マウスコンピューター

セール対象の「G-Tune DG-I7G70」

夏のボーナスセール 第1弾
https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5020000/
期間：6月21日11時～7月5日10時59分

　以下は本セールでの取り扱い製品（一部）。

セール対象商品
mouseブランド
mouse CA-A5A01　10万7800円（通常ウェブ販売価格12万9800円）
mouse F7-I5I01BK-A　11万8800円（通常ウェブ販売価格12万9800円）
mouse B5-I7I01SR-A　11万9900円（通常ウェブ販売価格12万9800円）

G-Tuneブランド
G-Tune DG-I7G70　27万9800円（通常ウェブ販売価格29万9800円）
G-Tune FZ-I7G7T　37万9800円（通常ウェブ販売価格40万9800円）

DAIVブランド
DAIV FX-I7G6T　28万6800円（通常ウェブ販売価格30万4800円）
DAIV FX-I9G90　59万9800円（通常ウェブ販売価格62万9800円）

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