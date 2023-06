7月14日発売の『エグゾプライマル』を5人の女性プレイヤーが遊ぶイベントが秋葉原にて開催！抽選で30名が現地で観覧のチャンス

6月16日(金)、秋葉原にあるソフマップAKIBAパソコン・デジタル館の8階「eSports Studio AKIBA」にてカプコンが7月14日に発売を予定している『エグゾプライマル』をプレイするイベント「発売前注目タイトル『エグゾプライマル』わちゃわちゃプレイ生放送!」が開催される。

放送時間は18時~20時の予定。本イベントはeSports Studio AKIBAの公式YouTubeチャンネルにて放送されて誰でも視聴できるが、AMDのオウンドメディア「AMD HEROES」の特設サイトの観覧希望エントリーフォームから応募し、抽選で当選した30名が招待されて現地で観覧できる。

イベント名:発売前注目タイトル『エグゾプライマル』わちゃわちゃプレイ生放送!

スケジュール:6月16日(金)18時~20時

観覧場所:eSports Studio AKIBA(ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館 8F)

特設サイト:https://amd-heroes.jp/sp/amd_event_20230616/

エントリー締切:2023年6月11日(日)

本イベントでは、圧倒的な量で押し寄せる「恐竜災害」に立ち向かう、オンライン専用のチーム対戦型マッシヴアクション『エグゾプライマル』を5人の勇敢なプレイヤーが、AMDの最新CPU、グラフィックスを搭載したASUS製ノートPCにて遊ぶ内容となっている。ゲームプレイに使用されるノートPCは以下の2製品。

ASUS TUF Gaming A16 FA617XS Advantage Edition

(FA617XS-R9RX7600SS)

▽詳細は以下

オフブラック:ビックカメラ.com

サンドストーム:ビックカメラ.com ▽詳細は以下

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition

(FA617NS-R7RX7600S)

▽詳細は以下

ビックカメラ.com ▽詳細は以下

出演者は、MCにアメリカザリガニの平井善之氏、プレイヤーとしてタレントの鈴木咲さん、声優の村井理沙さん、タレントのyunocyさん、ゲーム配信者の茶々丸さん、そしてアスキー編集部のつばさ。

観覧希望エントリーにて当選し、ご来場された方には、来場者特典として「『エグゾプライマル』アイビウス社 社員ID風ネックストラップ」がプレゼントされる。

女性プレイヤー5人による話題の最新ゲーム『エグゾプライマル』PC版のプレイが気になる人は、ぜひ特設サイトから応募してみよう。また、視聴者向けのプレゼントキャンペーンも実施する予定とのことなので、続報に期待しよう。