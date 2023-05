京都宇治のオーガニック抹茶を使用したこだわりのスイーツなどを期間限定販売　「ラ・パティスリー by アマン東京」にてポップアップイベント「アマン京都 in TOKYO」6月5日～10日開催

アマン京都は6月5日~10日、エグゼクティブペストリーシェフ松尾浩幸氏による初のポップアップイベント「アマン京都 in TOKYO」をアマン東京の「ラ・パティスリー by アマン東京」にて開催する。



アマン京都は2019年に開業した、京都の北、左大文字山から続く鷹峯三山の麓に息づく、密かな森の庭に佇むリゾート。松尾浩幸氏はデコレーションや細工菓子のコンテストにて大阪府知事賞や最優秀賞などの受賞歴を持ち、開業よりアマン京都のエグゼクティブペストリーシェフを務め、開業直後から好評な和菓子に見立てた洋菓子のアフタヌーンティーを提供している。



今回、ラ・パティスリー by アマン東京の店頭に並ぶのは、京都宇治のオーガニック抹茶を使用したポップアップイベント限定の生菓子から、京都のエッセンスで焼き上げる「焼き菓子の詰め合わせ」(通常はアマン京都のみで販売)や、京都産の厳選茶葉が香る3種の「ほうじ茶・抹茶・和紅茶クッキー」など、エグゼクティブペストリーシェフ松尾氏によるこだわりの品々。

アマン京都 in TOKYO

期間:6月5日~10日

開催時間

平日:10時~20時

土曜:10時~19時

開催場所:アマン東京 ラ・パティスリー by アマン東京(大手町タワー地下2階)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。