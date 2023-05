盲目の少年が「見ている世界」をVRで表現　新宿のXR施設「NEUU」にてVRアニメーション「Thank you for sharing your world」上映中

講談社VRラボは7月30日までの期間、VRアニメーション「Thank you for sharing your world」を新宿の常設施設「NEUU」で上映中。



国際映画祭VR部門で数々の賞を受賞した作品で、盲目の少年が見ている世界をVRで表現することに挑んでいる。「目の見えない人は実は想像力豊かに色鮮やかな世界に生きている」というインタビューをきっかけにオリジナルストーリーを創作し、盲目の少年の想像力によって広がる美しい世界をCGアニメーションとインタラクションで実現。声の出演も豪華で、主人公で盲目の少年・タカシ役を中川翼さん、彼の幼なじみで軽度自閉症のシンジ役を岡山天音さんが演じている。



Thank you for sharing your world

監督:作道 雄

製作年:2022年

作品尺:およそ33分

ジャンル:VRアニメーション

企画・制作:講談社VRラボ

製作:講談社

体験料:1200円

期間:7月30日まで

上映館:NEUU

住所:東京都新宿区西新宿1丁目5-11

営業時間:9時〜21時

休館日:毎週火曜日・年末年始、および臨時休館

予約ページ:https://neuu.jp/posts_c/thankyouforsharing

【あらすじ】

小学生の頃に病気で視力を失った主人公、タカシ。目の前の世界を想像し、映像として再現することで、日常生活はほとんど不自由なく過ごしている。しかし気持ちは塞ぎがちで世の中に対する興味も日常の楽しみも失っていた。ある日タカシは、シンジという軽度の自閉症の幼馴染に誘われて、二人きりで蒸気機関車のセレモニーを見に出かける。途中あることで喧嘩してはぐれてしまったが、周囲の人々のサポートから、セレモニーで再会を果せた。お互いのことを大事に思っていることに気づき、二人は仲直りをする。と、二人の目の前を、蒸気機関車が迫力いっぱいに通過していく。タカシの想像力は刺激され、シンジの声を頼りに、周囲の世界を次々と思い描いていく。世界はどこまでも広がりを見せ、タカシは、世界は自分の気持ち次第で変えられることを知るのだった。

