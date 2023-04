巨大ボックスのインパクトが楽しい「ビッグボックス」が特別価格 ドミノ・ピザ「Go! Go! Go!（ゴーゴーゴー）ゴールデンウィーク」

ドミノ・ピザは4月29日~5月7日の期間、「Go! Go! Go!(ゴーゴーゴー)ゴールデンウィーク」を開催する。



4月26日に発売されたばかりの「ビッグボックス(BIG BOX)」をゴールデンウィークのために特別価格で販売。持ち帰り通常価格2999円~のところ2555円~、デリバリーでは通常3999円~のところ3555円~で提供する。



ビッグボックスはサイドメニューの組み合わせ別に、「オールスター」「スイーツ」「ポテナゲ」「カスタマイズ」の4種類のテーマがあり、好きなサイドメニューの組み合わせと好きなピザを2枚選べば、42×43cmのインパクトのあるビッグボックスで提供される。

※Sサイズのピザ2枚は好きなピザが選べる

※1ハッピーレンジ以外の2ハッピーや3ハッピー、4ハッピーを選択した場合は差額が生じる

※各サイドメニューにケチャップ・バーベキューソース・メープルは付属しない(単品で購入)



また、Go! Go! Go! ゴールデンウィークでは、おひとり様ピザ「マイドミノ」を2つ購入した場合に特別価格で販売する。

Go! Go! Go! ゴールデンウィーク

開催期間:4月29日~5月7日

内容

・持ち帰り限定:ビッグボックス各種2555円~

・デリバリー限定:ビッグボックス各種3555円~

・持ち帰り限定:マイドミノ2つ購入でひとつ555円~

・デリバリー限定:ピザマイドミノ2つ購入で1555円~

※記事中の価格は“税込み”。