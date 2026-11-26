リンクスインターナショナルは、Intel Core i3-1315Uを搭載したリンクスオリジナルの高性能ミニPC「LN1315W」を、11月下旬より全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店で順次発売する。価格はオープン価格で、型番は「LN1315W-16/512-W11Pro(i3-1315U)」だ。
LN1315Wは、6コア8スレッド、最大4.5GHz動作のIntel Core i3-1315Uを採用し、16GBメモリと512GBのM.2 NVMe SSDを組み合わせた構成だ。第13世代Intel Raptor Lake世代のCPUにより、処理性能を重視したP-coreと電力効率を重視したE-coreを組み合わせ、高い処理性能と低消費電力、低発熱の両立を狙う設計となる。CPU内蔵のIntel UHD Graphicsを利用し、ビジネス用途やリモートワーク向けの実用性を高めている。
映像出力はHDMI×2とVGA（D-sub 15pin）を備え、最大3画面同時出力に対応する。既存のディスプレー資産を活用しやすく、受付や会議室、事務所の複数モニター環境にも向く構成だ。さらに本体正面にUSB 3.0ポートを2基備え、USB-Cポートなど各種周辺機器にも対応するため、周辺機器の接続性も確保している。
ネットワーク機能は有線1G LANに加え、Wi-Fi 5とBluetooth 4.2を標準搭載する。LAN配線を引きにくい場所でも設置しやすく、ワイヤレスキーボードやマウスとの組み合わせにも対応する。サイズはおよそ幅125×奥行き125×高さ45mm、重量はおよそ545gとなる。付属のVESAマウントを使えば、VESA規格75mm／100mm対応モニターの背面に固定でき、机上スペースを有効活用できる点も特徴だ。
OSはWindows 11 Proをプリインストールしており、BitLockerやリモートデスクトップ、Active Directoryへのドメイン参加、グループポリシーによる一括管理など、企業利用で重視される機能を利用できる。
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