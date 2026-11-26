リンクスインターナショナルは、Intel Core Ultra X7 358Hを搭載する高性能AIミニPC「MINISFORUM M2 PRO」を、11月下旬以降に全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店で発売する。価格はオープン価格で、型番はM2 PRO-32/1T-W11Pro(358H)だ。
MINISFORUM M2 PROは、インテルのPanther Lakeアーキテクチャを採用したIntel Core Ultra X7 358Hを中心に、最大180 TOPSのAI処理性能を実現する点が大きな特徴だ。Windows 11 Proを標準搭載し、ローカル環境での生成AI処理や文書要約、コーディング支援などを快適にこなせる構成となる。さらにIntel Arc B390グラフィックスを内蔵し、4K動画編集やAI画像処理、フルHDゲームにも対応するという。
メモリは32GBのLPDDR5X-7467 MT/sをオンボードで備え、ストレージはM.2スロットを3基搭載する。PCIe 4.0対応スロットを活用することで、合計最大24TBまで拡張可能だ。通信面では10Gと2.5Gの有線LANをそれぞれ搭載し、Wi-Fi 7とBluetooth 6.0にも対応するため、ホームラボや高帯域のデータ転送を求める用途にも向く構成だ。
映像出力はHDMI 2.1 FRL、DisplayPort 1.4、USB4端子を組み合わせ、最大4画面同時出力に対応する。USB4端子は3基あり、最大40Gbpsの転送速度と最大15W給電に対応するほか、USB PD給電による動作も可能だ。電源ユニットを本体に内蔵した約1.81Lの筐体で、ACアダプタを外に出さないスリム配線を実現する。サイズは195×195×47.5mm。重量はおよそ1.39kgとなる。縦置き、横置き、モニター裏設置にも対応し、設置自由度が高い点も魅力だ。
そのほか、Copilotボタン、指紋センサー、SDカードスロット、ケンジントンロックも備え、ビジネス利用からクリエイティブ作業、ウェブ会議、ゲームまで幅広く対応する。
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