エレコムは、精密機器の製造で知られる日本の電源技術メーカーと協業し、新型IC「GaN Core」を搭載したUSB Type-Cポート付きAC充電器「ACDC-PD13365BK」を11月下旬より発売する。



販売はエレコムダイレクトショップでの数量限定特別価格販売をはじめ、家電量販店などで順次展開される。価格は5,980円、予約販売時は4,980円となる。

新製品は、最大65W出力に対応しながら、発熱を抑えて安全性と安定性を高めた点が特徴だ。USB Power Delivery 3.2に加え、AVS、PPSにも対応し、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンまで幅広い機器を高速充電する。電力変換効率を高めることで、出力を下げずに電力を供給し続けられる設計という。

サイズはおよそ幅41.1×奥行き36×高さ40mm、重量はおよそ93gとなる。従来モデル比で重量約40％減、サイズ約50％減を実現し、手のひらに収まるコンパクトさを追求した。さらに、内部回路の見直しで部品点数を削減し、放熱性も高めている。コンセントプラグは90度スイング構造で、持ち運びやすさにも配慮した設計だ。

安全面では、通電時の温度管理に加えて、コネクター部の異常温度を検知すると出力を停止する「Thermal Protection Plus」を搭載する。過電流保護・過電圧保護にも対応し、PSE適合品かつUSB-IF正規認証品として日本国内専用で提供される。保証期間は4年間で、長く使いたいユーザーに向く製品だという。

数量限定のキャンペーン期間は11月25日から12月31日23時59分までで、クーポンコードはQSTNV4DNだ。なお、同一仕様の製品として、販売チャンネルが異なるEC-AC13365BKも同時発売される。