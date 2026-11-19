マウスコンピューターは11月20日から12月31日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪で店舗限定セール「冬のボーナスセール」を開催する。店頭ではおすすめ商品を特別価格で販売し、数量限定で展開するという。

今回のセールでは、普段使い向けの14型ノートPC「mouse A4-A5U01SR-B/EX」と、フルHDゲーム向けのゲーミングPC「NEXTGEAR EG-A7G60/EX」が注目モデルとなる。前者はAMD Ryzen 5 7430Uプロセッサ、16GBメモリ、NVMe 500GB SSDを搭載し、14型フルHDノングレア液晶を備える。3年間センドバック修理保証が標準で、店頭価格は139,800円となる。

後者のNEXTGEAR EG-A7G60/EXは、AMD Ryzen 7 5700Xプロセッサと32GBメモリ、NVMe Gen4 1TB SSDを組み合わせたゲーミングモデルだ。360mm水冷クーラーを採用し、ステルスとクリアを切り替えられるクリアシフトシステムやガラスサイドパネルも備える。こちらも3年間センドバック修理保証が標準で、期間限定店頭価格は279,800円となる。

セールはマウスコンピューターダイレクトショップの全店とG-Tune : Garage大阪で実施され、対象商品はいずれも数量限定となる。購入を検討する場合は、各店舗への問い合わせに加え、セールページやダイレクトショップホームページで最新情報を確認するのがよい。