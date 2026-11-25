サンワサプライは、USB Type-C接続で映像出力、USB機器接続、有線LAN、ノートパソコンへの給電を1本でまとめられるモバイルドッキングステーション「USB-5TCH30BK」を発売した。価格は11,880円だ。
USB-5TCH30BKは、HDMIとVGAを備えた5in1構成のUSB Type-Cドッキングステーションだ。ノートパソコンとType-Cケーブル1本で接続するだけで、モニター2台、USB機器、有線LANをまとめて扱える点が特徴となる。HDMIは単体接続時に最大4K/60Hz出力に対応し、2画面接続時はHDMIが4K/60Hz、VGAがフルHDまでサポートする。
表示方式は、作業領域を広げる拡張モードと、同じ画面を映す複製モードに対応する。有線LANはギガビット通信に対応し、Web会議などで通信を安定させやすい。前面にはUSB 5Gbps対応のUSB Aポートを搭載し、周辺機器の抜き差しもしやすい設計だ。さらに、別途USB PD対応ACアダプタを用意すれば、最大20V/5Aの入力に対応しながらノートパソコンへ給電できるため、映像出力とデータ通信、充電を同時にこなせる。
本体はケーブル長50cmの一体型で、配線に余裕を持たせやすい。面ファスナーで机に固定できるため、ケーブルの反発で本体が浮きにくい点も実用的だ。ウルトラワイドモニターUWQHDでの動作確認も行われており、広い作業画面を求める在宅勤務やオフィス環境に向くとしている。
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