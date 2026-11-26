サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、ケーブルボックス「200-CB099BK」「200-CB099GY」「200-CB099W」を発売した。電源タップやケーブル、ゲーム機まわりの配線をまとめて隠せる収納アイテムで、価格は各2,436円（税抜）だ。

このケーブルボックスは、幅約35cmの設計で、デスク周りやテレビ台周辺、オフィスの電源まわりをすっきり整えることを狙った製品だ。電源タップや余ったケーブルを目隠しできるだけでなく、Nintendo Switch 2も収納できるため、ゲーム機と周辺機器をまとめて置きたい場面でも活躍するという。開閉式の蓋を採用し、内部に入れたままスイッチ操作や配線の抜き差しがしやすい点も特徴だ。

機能面では、左右側面と上部に配線口を備え、設置環境に合わせて柔軟に配線できる構造だ。さらに、難燃性規格UL94 V-0に適合したABS樹脂を本体に使い、底面には放熱用スリットを設けることで、熱がこもりにくいよう配慮している。電源タップやACアダプタを収める収納用品として、安全性と実用性の両立を意識した設計だ。

カラーはブラック、グレー、ホワイトの3色で、インテリアや家具の色調に合わせて選びやすい。工具不要で組み立てられるため、導入の手間も少ない。配線の散らかりを隠しながら、見た目と使い勝手の両方を整えたい人に向く製品だ。