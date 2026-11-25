GNグループが展開するゲーミングデバイスブランドのSteelSeriesは、世界的人気を誇るeスポーツチームT1との限定コレクションを発表した。発売日は2027年1月15日で、製品は「SteelSeries QcK XXL Mousepad: T1 Edition」と「SteelSeries Full Size Keycaps: T1 Edition」の2製品となる。販売は全国の家電量販店オンラインストア、Amazon.co.jp、楽天市場で順次行うという。価格はマウスパッドが8,210円、キーキャップが13,160円だ。
今回のコレクションは、League of Legendsの世界大会で6度の優勝を誇るT1と、2026年に創立25周年を迎えるSteelSeriesの節目を記念した特別企画だ。Faker選手をはじめとするT1のLoLプロ選手たちのシルエットやサインを取り入れ、「Together As 1」をテーマにしたデザインに仕上げた。ファンにとっては、応援するチームの存在感を日常のゲーム環境へ取り込める点が魅力だ。
QcK XXL Mousepad: T1 Editionは、SteelSeriesの定番マウスパッドシリーズ「QcK」をベースにした大型モデルだ。独自のマイクロウーブンクロス技術を採用し、滑らかな操作感と安定したトラッキング精度を実現する。
Full Size Keycaps: T1 Editionは、US配列の104キーセットで、Apex Pro、Apex 5、Apex 7、Apex 9シリーズをはじめ、MXスタイルスイッチを搭載した多くのメカニカルキーボードに対応する。T1の象徴であるレッドとブラックを基調に、選手たちのサインをレーザー刻印で施した仕様だ。日常使用によるテカリを抑えやすく、長期使用でもキーの質感を保ちやすい点も特徴だ。なお、本製品はUS配列のみの展開となる。
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