ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の「ROG Ace Collection」より、24.5インチのOLEDゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG259QWS Ace」と「ROG Strix OLED XG259QWPG Ace」を、11月20日から全国の家電量販店およびECサイトで順次予約受付開始し、11月27日から順次発売する。

両モデルの共通点は、eスポーツで標準的な24.5インチ・フルHDに、2層の発光層を重ねたTandem WOLEDパネルを組み合わせている点だ。OLEDならではの深い黒と高いコントラストに加え、画素単位で発光を制御することで残像感を抑え、激しく動くターゲットも捉えやすい表示を実現する。さらにELMBを備え、動きの速い映像をよりくっきり描写するという。

上位モデルのROG Swift OLED PG259QWS Aceは、最大720Hzの超高リフレッシュレートと0.02ms（GTG）の応答速度を備えたフラッグシップ機だ。最大80Gbps帯域幅に対応するDisplayPort 2.1（UHBR20）を搭載し、独自のポジションセンサーで画面の傾きや高さ、プレイヤーとの距離を画面上に表示する。大会会場でも、普段の練習環境に近いセッティングを再現しやすい設計だという。

下位モデルのROG Strix OLED XG259QWPG Aceも、最大540Hzと0.02ms（GTG）を実現する競技向けOLEDモニターだ。競技志向のプレイヤーに向け、TNパネルからOLEDへ移行しやすい選択肢を打ち出す。こちらは11月28日、29日に東京ドームで開催される「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL」に協賛し、大会用モニターとして採用される。