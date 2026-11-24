ASRockは、Intel Arc Pro B65 GPUを搭載したワークステーション向けグラフィックスカード「Intel Arc Pro B65 Creator 32GB」を11月27日より国内正規代理店経由で順次発売する。価格は289,800円で、メーカー保証期間は2年間となる。
同製品は、ファンシンクにブロワータイプの冷却システムと高効率なベイパーチャンバーを組み合わせ、さらにHoneywell純正PCM PTM7950を採用することで、熱抵抗を低減し高い熱伝導性を実現する設計だ。AI処理やレンダリングのような長時間の高負荷時に起こりやすいサーマルスロットリングを抑え、安定したパフォーマンス維持を狙うとしている。
主な仕様は、32GB GDDR6メモリ、GPUクロック2540MHz、メモリ速度19Gbps、256-bitメモリバス、PCI Express 5.0 x16対応、DirectX 12 UltimateとOpenGL 4.6対応だ。Intel XMX Enginesは160基、Compute Unitsは20基となり、最大7680×4320解像度をサポートする。映像出力はDisplayPort 2.1を4系統備え、うち1系統はUHBR13.5、3系統はUHBR10まで対応する。
サイズは271×112×39mm。重量は1.057kgとなる。電源コネクタは12V-2x6ピンで、付属品としてクイックインストールガイドと12V-2x6から2x8ピンへの変換ケーブルが同梱される。
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